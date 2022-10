Na 12 místech ČR padly teplotní rekordy, v Praze-Karlově bylo 22,1 stupně

Praha - Česko má za sebou nezvykle teplý říjnový den. Rekordy pro 27. říjen padly na 12 ze zhruba 160 meteorologických stanic, které fungují alespoň 30 let. Nejtepleji bylo v Praze-Karlově, kde naměřili 22,1 stupně Celsia. Vysoké teploty byly i na horách, rekordy tam ale nepadly. ČTK to řekl Pavel Šimandl z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Stanice Praha-Karlov byla jediným místem, kde se teplota dostala nad 22 stupňů. Zároveň to byl pro stanici, která funguje už 101 let, nový rekord pro dnešní den. Několik dalších míst naměřilo více než 21 stupňů. V Českých Budějovicích-Rožnově bylo 21,4 stupně, v Javorníku na Jesenicku 21,2 stupně a v Neumětelech na Berounsku 21,1 stupně. Ani u jedné z těchto tří stanic to ale nový rekord pro 27. října nebyl.

Meteorologové dopředu avizovali, že v těchto dnech bude nezvykle teplo i na horách a dnes se to potvrdilo. Například šumavská stanice Borová Lada zaznamenala 19,1 stupně Celsia. Na Horské Kvildě teplota vystoupala na 18,5 stupně, na Churáňově bylo 17,8 stupně a stanice Kořenov-Jizerka měla rovných 17 stupňů.

V pátek by v Česku podle předpovědi ČHMÚ mělo být polojasno až oblačno. Nejvyšší teploty mají být 11 až 15 stupňů Celsia, při déletrvajícím slunečním svitu kolem 19 stupňů, v 1000 metrech na horách pak kolem 17 stupňů.