MZV: Úvahy o účasti Rusů na LOH 2024 jsou překvapivé. Resort chce jednat i s ČOV

Praha - Úvahy Mezinárodního olympijského výboru (MOV) ohledně možné účasti sportovců z Ruska a Běloruska na olympijských hrách 2024 v Paříži jsou podle ministerstva zahraničí překvapivé. Ruská agrese nijak neutichla, naopak se nadále zintenzivňuje, uvedl mluvčí ministerstva Daniel Drake ve vyjádření, které poskytl ČTK. O věci chce resort jednat s Národní sportovní agenturou a Českým olympijským výborem (ČOV). Jejich reakci ČTK zjišťuje.

Rusko s pomocí Běloruska před rokem napadlo Ukrajinu, na což většina sportovních organizací po doporučení MOV reagovala vyloučením reprezentantů obou zemí z mezinárodních soutěží. Šéf MOV Thomas Bach ale v poslední době opakovaně uvedl, že výbor hledá cestu k jejich návratu jako neutrálních sportovců.

Minulý týden podpořil návrh, aby Rusové a Bělorusové mohli startovat v soutěžích organizovaných asijským olympijským výborem. To by mohlo zahrnovat i závody započítávané do olympijské kvalifikace, čímž by se reprezentantům obou zemí otevřela možnost startovat v roce 2024 pod pěti kruhy v Paříži. Sportovci by se museli vymezit proti válce a nesměli by mít dopingovou minulost.

Ukrajina a Lotyšsko už oznámily, že v případě účasti ruských a běloruských sportovců zváží bojkot olympijských her. ČOV bojkot podle vyjádření pro ČTK nezvažuje.

“Před rokem při zahájení ruské agrese byl Mezinárodní olympijský výbor jednou z prvních organizací, která ruské sportovce vyloučila. Ruská agrese nijak neutichla, naopak se nadále zintenzivňuje, tudíž jsou pro nás současné úvahy olympijského výboru překvapivé," uvedl Drake.

"V následujících dnech o tomto bude jednat ministerstvo zahraničí s Národní sportovní agenturou a Českým olympijským výborem," dodal.