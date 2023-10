MZV stále neregistruje žádné oběti mezi Čechy po útocích v Izraeli

Briefing ministra zahraničních věcí Jana Lipavského (Piráti) v Praze před odletem do ománského Maskatu, 9. října 2023.

Briefing ministra zahraničních věcí Jana Lipavského (Piráti) v Praze před odletem do ománského Maskatu, 9. října 2023. ČTK/Kamaryt Michal

Praha - Ministerstvo zahraničí stále neregistruje žádné oběti mezi českými občany po útocích palestinských radikálů v Izraeli. Na dnešním briefingu před odletem do Ománu na dvoudenní ministerské jednání EU a Rady pro spolupráci arabských států Perského zálivu to řekl ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). Domnívá se také, že řada členských států EU bude chtít otevřít debatu o financování programů EU v Palestině.

V cestovatelském systému Drozd je podle Lipavského aktuálně 165 Čechů, počet od neděle poklesl, vpodvečer jich byly necelé dvě stovky. "Přikládáme to tomu a máme potvrzené, že se občanům daří dostávat z Izraele pomocí komerčních letů," uvedl šéf diplomacie. Kvůli současnému dění v Izraeli letecké společnosti po celém světě zrušily a průběžně ruší desítky letů do izraelských měst, což platilo i pro spoje mezi Prahou a Tel Avivem.

Česká velvyslankyně v Tel Avivu Veronika Kuchyňová Šmigolová novinářům řekla, že izraelské či turecké aerolinky nadále létají. "Ministerstvo zahraničí nás upozorňovalo, že letiště zůstává otevřeno a spoje jsou možné. V tuhle chvíli doporučujeme občanům, kteří potřebují odletět, aby si hledali náhradní spoje, eventuálně může ambasáda pomoct," poznamenala.

Mluvčí ministerstva zahraničí Daniel Drake dnes ČTK sdělil, že ambasádu v Tel Avivu oslovily s žádostí o aktivní repatriaci jednotky Čechů. Úřad je v kontaktu s partnery v Evropské unii, navzájem se informují o případných evakuačních letech z Izraele. Lipavský je v kontaktu s ministryní obrany Janou Černochovou (ODS), s variantou samostatného repatriačního letu do ČR počítají jako se záložní, dodal pro ČTK Drake. "Průběžně to vyhodnocujeme, komunikujeme s konkrétními lidmi, ta možnost vždycky existuje, ale nechci to v tuto chvíli blíže konkretizovat," uvedl ministr.

Kvůli útoku Rakousko pozastavuje platby humanitární pomoci určené Palestincům, oznámil dnes podle agentury APA šéf tamní diplomacie Alexander Schallenberg. Finanční podporu palestinských území přehodnotí také německá vláda.

Drake dnes na dotaz ČTK uvedl, že palestinská území nejsou českou rozvojovou prioritou. "Máme tam jen konkrétní projekty, které jsme schopni monitorovat a které jsou zacíleny zejména na oblast zdravotnictví," konstatoval.

Lipavský očekává, že téma financování programů EU v Palestině otevře řada členských států unie. "Minimálně na projekty v Gaze se EU bude muset podívat," řekl. "Nicméně neházejme všechny projekty do jednoho pytle. Celá řada projektů na západním břehu humanitárního charakteru je kontrolovatelná. Víme, kam peníze jdou. Je potřeba mít i určitou míru obezřetnosti, ale téma určitě bude na stole," dodal.

Lipavský: Zasedání v Ománu je šancí získat podporu pro ukrajinský mírový plán

Zasedání ministrů Evropské unie a Rady pro spolupráci arabských států Perského zálivu (GCC) v Ománu je podle Lipavského příležitostí získat další podporu pro ukrajinský mírový plán. Lipavský to dnes řekl novinářům před odletem do Ománu, kde má naplánována i setkání se svými protějšky z hostitelské země a Saúdské Arábie.

Podle ministerstva zahraničí se na jednání EU a GCC bude mluvit o prohloubení vzájemné strategické spolupráce, regionální bezpečnosti či možnostech deeskalace konfliktů. Ministři projednají i otázky klimatických změn a přípravy klimatického summitu COP28, který se letos uskuteční v Dubaji. Část programu se bude věnovat možné spolupráci v projektech humanitární a rozvojové asistence.

Lipavský bude hovořit v bloku, který se týká regionální bezpečnosti. "Původní téma bylo to, co nejvíce trápí Česko v tuto chvíli, a to je ruská agrese proti Ukrajině," uvedl. Potřeba úzké spolupráce obou regionů v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině roste. "Také věřím, že i toto jednání bude určitou šancí znovu získat nějakou další podporu pro ukrajinský mírový plán," řekl.

Dění v Perském zálivu má podle Lipavského vliv i na celou řadu dalších témat, kterými se EU zabývá. Zmínil migrační trasy, destabilizující vliv Íránu či bezpečnost obchodních cest. V Maskatu se setká se svými protějšky z Ománu a Saúdské Arábie. "Uvidíme, třeba se podaří domluvit i nějaké další schůzky," doplnil. Zmínit na jednáních chce aktuální otázky, Ukrajinu, ale i to, že Česko považuje palestinské radikální hnutí Hamás za teroristickou organizaci a společného nepřítele.