MZV řeší případ dětí, jež podle iniciativy Pod svícnem otec unesl do Pásma Gazy

Praha - Ministerstvo zahraničí prostřednictvím čtyř zastupitelských úřadů v Abú Zabí, Káhiře, Tel Avivu a Ramalláhu řeší od počátku případ dětí, které podle iniciativy Pod svícnem unesl bývalý manžel týrané ženy zprvu do Dubaje, nyní se ale nacházejí v Pásmu Gazy. ČTK to sdělila Mariana Wernerová z odboru komunikace ministerstva. Právě z Pásma Gazy zaútočili palestinští radikálové v sobotu na Izrael, který odpověděl odvetnými nálety.

"Je to rok, co unesl ex jedné hrdinky děti do Dubaje s požehnáním OSPODu (Orgánu sociálně-právní ochrany dětí). Ten ex hrdinku mlátil, týral. Rok si to úřady přehazují jak horký brambor. Volali jsme s každým, kdo měl telefon. Nyní jsou děti v Pásmu Gazy. A teď už si to nikdo nepřehazuje. Je válka," uvedla iniciativa na sociální síti X.

Ministerstvo zahraničí podle Wernerové případ řeší od samého počátku, a to prostřednictvím velvyslanectví v Abú Zabí, Káhiře, Tel Avivu a styčného úřadu v Ramalláhu. V kontaktu je úřad jak s matkou dětí, tak s Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí. "Matce jsme doporučili a zajistili kontakt na právničku ve Spojených arabských emirátech, kde se otec s dětmi nacházel v době, kdy matka případ nahlásila," uvedla Wernerová. S ministerstvem se matka spojila opět letos na jaře, konkrétně se zastupitelskými úřady v Tel Avivu a Ramalláhu.

Pásmo Gazy je ovládáno islamistickým hnutím Hamás, s nímž nelze komunikovat, není možné se ani obrátit na tamní úřady, pokračovala Wernerová. Styčný úřad v Ramalláhu záležitost konzultoval i s kolegy z ostatních členských států Evropské unie. "Řešení se v obdobných případech našlo vždy jen na základě zprostředkování právního poradenství či mediace v rámci rodiny," uvedla Wernerová.

Ministerstvo s matkou průběžně komunikuje a je připraveno v případě jejího zájmu předat jí kontakt na právníka působícího v Gaze, který se věnuje poradenství v obdobných případech.