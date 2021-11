MZV: Propuštění Hlůškové z vězení je pravděpodobné v příštím týdnu

Ilustrační foto - Pákistánský soud dnes poslal na osm let a osm měsíců do vězení Češku Terezu Hlůškovou (na snímku) zadrženou loni v lednu na mezinárodním letišti v Láhauru s devíti kilogramy heroinu. Informovala o tom pákistánská televize Geo. Nyní 22letá Češka dostala kromě trestu odnětí svobody také pokutu 113.000 pákistánských rupií (asi 18.200 Kč).

Ilustrační foto - Pákistánský soud dnes poslal na osm let a osm měsíců do vězení Češku Terezu Hlůškovou (na snímku) zadrženou loni v lednu na mezinárodním letišti v Láhauru s devíti kilogramy heroinu. Informovala o tom pákistánská televize Geo. Nyní 22letá Češka dostala kromě trestu odnětí svobody také pokutu 113.000 pákistánských rupií (asi 18.200 Kč). ČTK/AP/K.M. Chaudary

Praha - Propuštění české občanky Terezy Hlůškové z vězení v Pákistánu je pravděpodobné v příštím týdnu. Na dotaz ČTK to dnes sdělilo ministerstvo zahraničí. Soud zatím nevyhotovil písemný rozsudek. S ohledem na výslovné přání rodiny nebude sdělovat další podrobnosti.

Hlůškovou pákistánští celníci zadrželi v lednu 2018 na mezinárodním letišti v Láhauru s devíti kilogramy heroinu. V březnu 2019 byla mladá Češka odsouzena k trestu odnětí svobody v délce osmi let a osmi měsíců a k pokutě. V dubnu se proti verdiktu odvolala. Rozsudek byl podle ní "v rozporu s fakty" a nebyl podložen žádnými konkrétními důkazy. Soud jí nyní podle jejího právníka dal za pravdu, byla zproštěna obžaloby.

Česká diplomacie dříve ČTK sdělila, že předpokládá návrat Hlůškové z Pákistánu do České republiky na konci příštího pracovního týdne. Pracovníci zastupitelského úřadu v Islámábádu jsou připraveni české občance zajistit po propuštění ubytování, kde setrvá do doby, než odletí ze země.

"Soud dosud nevyhotovil písemný rozsudek, který je první podmínkou pro propuštění české občanky. Druhou podmínkou pro odcestování zpět do ČR je navrácení jejích osobních věcí včetně jejího cestovního pasu. Propuštění české občanky je tudíž pravděpodobné v příštím týdnu. S ohledem na výslovné přání rodiny ovšem nebudeme sdělovat další podrobnosti," napsala dnes ČTK mluvčí ministerstva Eva Davidová.

S Hlůškovou je v kontaktu asistent honorárního konzula, pákistánský občan, který žije přímo v Láhauru, kde se nachází věznice.

Zadržovaná Češka tvrdila, že do Pákistánu přijela jako modelka a někdo jí heroin do kufru podstrčil. Pákistánský zpravodajský portál UrduPoint již dříve uvedl, že drogy, které Češka převážela, by měly na černém trhu hodnotu 150 milionů pákistánských rupií (19,5 milionu Kč).