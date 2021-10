MZV: Mezi Čechy v zahraničí je letos o volby rekordní zájem

Na českém generálním konzulátu v Sydney se 8. října 2021 otevřela volební místnost pro krajany, kteří se účastní voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

ČTK/Generální konzulát ČR v Sydney

Praha - Ministerstvo zahraničí MZV) letos eviduje rekordní zájem o volby do Poslanecké sněmovny u Čechů žijících v zahraničí. O voličské průkazy zažádalo na zastupitelských úřadech 2418 lidí, což je zhruba o polovinu více než při prezidentských volbách před třemi lety. Další tisíce voličů jsou pak zapsány na zvláštních seznamech voličů, uvedlo dnes ministerstvo v tiskovém prohlášení.

Jako první mohli hlasovat díky časovému posunu Češi v Brazílii a Argentině, a to už od čtvrtečních 19:00 SELČ. O hodinu později se otevřely volební místnosti na úřadech na Kubě, východním pobřeží USA a v Kanadě. Všechny hlasy musí být odevzdány do sobotních 14:00, kdy končí hlasování i v ČR.

Češi žijící v zahraničí v letošních sněmovních volbách vybírají kandidáty z Ústeckého kraje, což jim losem určila Státní volební komise.

Zastupitelské úřady ve svých seznamech voličů registrují přes 12.000 voličů. Nejvíce jich je zapsaných v Londýně (1137), v Bruselu (864), v Sydney (578), v Bratislavě (556), v Paříži (506) či v New Yorku (414).

Další Češi v zahraničí pak mohou volit, pokud se prokážou voličským průkazem, o který je však nutné zažádat s předstihem.

Češi mohou hlasovat ze zahraničí od roku 2002, tehdy této možnosti využilo asi 2000 lidí. Zájem o volby mezi takzvanými českými krajany od té doby neustále roste, při prezidentských volbách před třemi lety se v zahraničí sešlo přes 16.000 volebních lístků.

Hlasy odevzdané v zahraničí se sčítají v sídle MZV v Černínském paláci pod dohledem zástupců Českého statistického úřadu. První výsledky ze zahraničí se komisaři v sídle MZV dozví ve stejnou chvíli, kdy se uzavřou volební místnosti v ČR, tedy v sobotu po druhé hodině odpoledne, podotýká ministerstvo.

Češi v Londýně a v Manchesteru začali hlasovat ve volbách do Sněmovny

Volební místnosti se v Londýně otevřely ve 12:00 místního času (13:00 SELČ) a naposledy bude možné zde vhodit volební lístek do urny v sobotu v poledne místního času. V těchto volbách mohou Češi poprvé hlasovat také na Generálním konzulátu ČR v Manchesteru, který je v provozu od března 2019, sdělil ČTK tiskový odbor velvyslanectví ČR v Británii.

Už před polednem u velvyslanectví stála fronta zhruba 20 lidí, kteří přišli k volbám. Fotografie z místa sdílelo velvyslanectví na twitteru.

Ve sněmovních volbách v roce 2017 byl Londýn nejvytíženější zahraniční volební místností, hlas zde tehdy odevzdala více než tisícovka lidí. Letos české velvyslanectví očekává podobnou účast, ačkoli počet voličů ovlivní Brexit i pandemie covidu-19 a odhady jsou proto velmi obtížné.

"Ve zvláštní seznamu voličů vedeném na ZÚ (zastupitelském úřadě) Londýn je zapsáno přes 1100 voličů, což je zhruba stejné číslo jako při volbách v minulosti. Velké množství českých občanů se vždy také k volbám dostavilo s voličským průkazem. (...) Evidujeme přes 200 voličských průkazů, které si voliči vyzvednou na našem úřadě v den voleb. A samozřejmě přijdou další, kteří si voličské průkazy vyřídili v ČR," uvedlo velvyslanectví.

Podle tiskové zprávy českého ministerstva zahraničí je velvyslanectví v Londýně tradičně místem, kde je nejvíce zapsaných českých voličů v zahraničí (letos 1137), následují Brusel 864), Sydney (578), Bratislava (556), Paříž (506) či New York (414).

K volebním urnám mohou Češi v Británii dorazit dnes do 22:00 a zítra od 08:00 do 12:00 místního času. Celkem bude podle ministerstva zahraničí otevřeno 111 volebních míst, většinou na českých velvyslanectvích a konzulátech. V cizině si voliči vybírají z kandidátů, kteří se do voleb přihlásili v Ústeckém kraji. Mezi nimi je mimo jiné premiér a předseda ANO Andrej Babiš a předseda Pirátů Ivan Bartoš.