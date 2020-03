MZV doporučuje nejezdit do Lombardie, Benátska a Emilia-Romagna

Praha - Ministerstvo zahraničí (MZV) doporučuje Čechům, aby necestovali do italských regionů Lombardie a Benátsko, dokud se nevyřeší tamní rozšíření koronaviru. Šéf diplomacie Tomáš Petříček (ČSSD) novinářům řekl, že vyhnout by se měli i regionu Emilia-Romagna. Lidé, kteří se z míst postižených nákazou vracejí, by měli nejméně 14 dnů sledovat svůj zdravotní stav, v případě potíží telefonicky kontaktovat lékaře, uvedla diplomacie v dnes aktualizovaném upozornění. V souvislosti s výskytem koronaviru v dalších zemích světa MZV upozorňuje na možné rušení letů či na omezení vstupu pro ty turisty, kteří přestupovali v oblasti, kde se nákaza rozšířila.

Ministerstvo připomíná, že italské úřady přijaly v regionech s výskytem nákazy mimořádná opatření, včetně uzavření některých obcí, může tam být i omezena veřejná doprava. "MZV občanům ČR doporučuje necestovat do regionu Lombardie a Benátska do doby vyřešení sanitární situace," uvedl úřad na svých internetových stránkách.

Petříček před zasedáním kabinetu novinářům řekl, že aktuálně ministerstvo ve svém systému DROZD eviduje v Itálii 3391 českých občanů. "Budeme jim na základě dnešního jednání Bezpečnostní rady státu (BRS) posílat pozměněná doporučení i s informací, že se plánuje přerušení spojů ze severoitalských letišť," řekl. Ministři po jednání BRS uvedli, že vláda plánuje omezení letů z Milána, Benátek, Boloni a Bergama. Jednat o tom bude ještě dnes ministerstvo dopravy. ČSA s okamžitou platností zatím do 6. dubna pozastavily linky do Milána a Boloni.

Situace v Itálii je podle Petříčka dál vážná, byť byly znovuotevřeny některé památky v Miláně. "To ještě neznamená, že bychom měli polevit v pozornosti," uvedl. Češi jsou v Itálii většinou individuálně na horách, dodal. Kvůli aktuální situaci dorazil dnes na jednání na úřad vlády italský velvyslanec Francesco Saverio Nisio.

"Občanům, kteří se vracejí z postižených oblastí, MZV doporučuje, aby po dobu minimálně 14 dnů sledovali svůj zdravotní stav a v případě, že vykazují příznaky onemocnění, kontaktovali lékaře (v první fázi telefonicky) a poradili se o dalším postupu," uvedlo ministerstvo. Připomnělo, že Státní zdravotní ústav zřídil informační telefonickou linku na čísle 724 810 106, kam se mohou lidé obrátit, pokud potřebují v souvislosti s koronavirem poradit.

Ministerstvo rovněž upozornilo, že v souvislosti s koronavirem byla zejména v Asii rušena letecká spojení. "MZV ČR doporučuje před cestou ověřit u letecké společnosti, zda nedojde ke zrušení návazných letů," uvedl úřad. Diplomacie také upozorňuje, že řada zemí zakazuje vstup lidem, kteří v posledních 14 dnech pobývali v Číně, Japonsku nebo Jižní Koreji. V některých případech se zákaz vztahuje i na cestující, kteří v těchto zemích pouze přestupovali mezi letadly.