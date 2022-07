MZV: Česko se na jednáních v OSN zasazuje o snížení protiizraelské agendy

Praha - Česko je jedinou zemí Evropské unie, která na jednáních v OSN prosazuje snížení protiizraelské agendy, snížení počtu předkládaných rezolucí a jejich větší vyváženost a faktičnost. ČTK to sdělilo ministerstvo zahraničí poté, co byl šéf české diplomacie Jan Lipavský (Piráti) kritizován za to, že se ČR nepřipojila k zemím odsuzujícím zprávu komise Rady OSN pro lidská práva k Izraeli. Podle úřadu se ale ani dané země v čele s USA nezabývaly přímo zprávou komise, nýbrž jejím mandátem. Prezident Miloš Zeman v neděli v CNN Prima News uvedl, že Lipavský narušil přátelství s Izraelem a že se chce omluvit svému izraelskému protějšku Jicchaku Herzogovi při jeho návštěvě Prahy.

Komise ve zprávě uvedla, že hlavními příčinami napětí mezi Izraelem a Palestinou je izraelská okupace palestinských území a diskriminační chování židovského státu vůči Palestincům. Konec okupace je podle autorů dokumentu klíčovým prvkem pro ukončení bojů i napětí mezi Izraelem a Palestinou.

Ministerstvo zahraničí už dříve sdělilo, že postoj ke komisi Česko projevilo jednoznačně loni v květnu, kdy hlasovalo proti jejímu zřízení. Tato pozice podle něj platí i nadále. Izrael je podle resortu strategickým partnerem ČR.

Společné prohlášení 22 států, které iniciovaly Spojené státy, se podle ministerstva kriticky vyjádřilo k mandátu vyšetřovací komise. V debatě byl přednesen i projev EU, do nějž ČR prosadila vyjádření obavy z širokého mandátu a trvalého charakteru vyšetřovací komise.

"O tomto našem přístupu byli předkladatelé společného projevu (USA) informováni předem a naši aktivitu tímto směrem velmi oceňují. Obsahem samotné zprávy se ani jeden z projevů nezabýval, neboť by tím komisi pouze dodával na legitimitě," sdělilo MZV.

Společný postup EU byl podle úřadu důležitý vzhledem k českému předsednictví v EU. Explicitní kritika mandátu vyšetřovací komise by navíc podle něj mohla vést ke zpochybňování jiných důležitých mechanismů, například vyšetřovací komise k Ukrajině nebo zvláštního zpravodaje k lidskoprávní situaci v Bělorusku. Schválení prodlužování jejich mandátu v aktuální geopolitické situaci není podle ministerstva automatické, vyžaduje úsilí ze strany EU a dalších podobně hodnotově orientovaných zemí.

Česko zároveň chce příští rok radě předsedat, kandidátem je Stálý představitel ČR při OSN v Ženevě, velvyslanec Václav Bálek. "Pro zvolení bude potřebovat podporu širokého členstva Rady. V tomto kontextu je nezpochybňování mechanismů Rady velmi důležité. Je to něco, co se od předsednictví automaticky očekává," dodal úřad.

Premiér Petr Fiala (ODS) případnou Zemanovu omluvu nepovažuje za adekvátní, nevidí pro ni důvod. Lipavskému řekl, že nepovažuje zmíněné rozhodnutí ohledně společného prohlášení v Radě OSN pro lidská práva za dobré. "Předpokládám a očekávám, že Česká republika se při dalších hlasováních vrátí k jasnému postoji," poznamenal v neděli v České televizi.