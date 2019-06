MZV: Češi mířící do Británie by měli raději vycestovat s pasem

Praha - Češi mířící do Velké Británie by si kvůli odchodu této ostrovní země z EU měli brát cestovní pas, občanský průkaz do budoucna stačit nebude, upozornilo dnes ministerstvo zahraničí na základě informací o postupu britské imigrační policie. Novinářům to dnes k zahájení letní turistické sezony řekl náměstek konzulární sekce ministerstva Martin Smolek. MZV dnes také uvedlo, že loni v cizině zemřelo 579 Čechů.

"Stále lze cestovat do Velké Británie s občanským průkazem, nicméně po posledních zkušenostech s imigrační policií na britských letištích já velmi doporučuji, aby si už letos brali občané při cestách do Británie cestovní pas," uvedl Smolek.

Všechny ostatní doklady by podle něj měly zůstat zatím v platnosti nejdéle do konce října, což je zatím nejzazší datum brexitu. S občanským průkazem lze nyní vycestovat nejen do států EU, ale také do sedmi zemí východní Evropy.

Ministerstvo tradičně pro letní sezonu zavedlo konzulární jednatelství ve Splitu (15. června až 15. září), Burgasu (21. června až 7. září) a také v Rijece a v Barceloně. Od 19. března funguje generální konzulát v anglickém Manchesteru, od 27. března v Miláně. Může pomoci zejména českým návštěvníkům horských oblastí severní Itálie, uvedl Smolek.

Náměstek upozornil také na rozšiřování sítě honorárních konzulátů, jichž je nyní 217. Letos bylo otevřeno devět nových - v USA, Francii, Kolumbii, Hondurasu, Trinidadu, Indii a Barmě. Připravují se honorární konzuláty na Filipínách, v Japonsku a v Kanadě.

V Chorvatsku (Šibenik, Omiš, Vodice) a v Bulharsku (Primorsko a Nesebar) budou fungovat společné policejní hlídky místních a českých policistů. Smyslem je posílit pocit bezpečí českých občanů během jejich zahraniční dovolené. Loni například v Primorsku čeští policisté asistovali v 19 případech okradení, v 86 případech pomáhali s tlumočením.

Loni v cizině zemřelo 579 Čechů, nejvíce v Německu

Loni v cizině zemřelo 579 Čechů. Nejvíce případů, a to 42, řešil konzulát v Düsseldorfu. Počet úmrtí v letní turistické sezoně se v porovnání s předchozím rokem mírně snížil, uvedlo dnes ministerstvo zahraničí k zahájení letošní turistické sezony. Snížily se také počty případů dopravních nehod, hospitalizací nebo zadržení.

"Chtěl bych občany vyzvat k obezřetnosti, k tomu, aby krizovým situacím předcházeli, aby nepřeceňovali své síly," uvedl v souvislosti s úmrtími a zraněními Čechů v cizině ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

Doporučil, aby lidé více využívali projekt Dobrovolné registrace občanů při cestách do zahraničí (DROZD), která turistů poskytne informace o případných nebezpečích a umožní účinně zorganizovat pomoc v případě potíží. Aplikace letos nově umožní sdílet polohu turistů, aby příbuzní či blízcí věděli, kde se nacházejí, řekl ministr.

Ministrův náměstek Martin Smolek v souvislosti s prvním místem Düsseldorfu v počtu úmrtí Čechů uvedl, že do působnosti tamního konzulátu spadá řada velkých měst, kde žije několik tisíc Čechů. Na rozdíl od Berlína či Bavorska se nemohou tak snadno a rychle v případě potíží vrátit do ČR, uvedl náměstek.

Celkem bylo podle konzulárních statistik loni ve vazbě nebo ve vězení 944 Čechů. Nejvíce případů, 306, řešilo velvyslanectví v Londýně, dále ve Vídni (84) a ve Washingtonu (53). Z celkového počtu 212 případů zranění jich nejvíce řešilo velvyslanectví v Římě, kde jich bylo 48.

Náhradních cestovních dokladů kvůli jejich ztrátě musely zastupitelské úřady loni vydat 1378, což je obdobné jako v předchozích dvou letech. Celkově bylo vydáno 3223 náhradních dokladů, z toho nejvíce v Londýně, a to 1149.

Smolek také varoval před účelovými sňatky zejména Češek z cizinci, především z Alžíru, Egypta a Tuniska. "Velmi často se stává, že cizinec není veden úplně čestnými úmysly a že ten sňatek zejména z jeho strany je chápán jako účelový, jak se jednoduše dostat do Evropské unie," uvedl. Sňatkuchtiví cizinci, jimž žádost o vízum byla zamítnuta, podle ministerstva často udržují s Češkami více podobných vztahů.