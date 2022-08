MŽP prodloužilo do konce prázdnin omezení vstupu do parku České Švýcarsko

Hřensko (Děčínsko) - Ministerstvo životního prostředí prodloužilo do 31. srpna omezení vstupu do národního parku České Švýcarsko. Podle jeho opatření, které vstoupí v platnost v sobotu, vedle vybraných území a lesů bude zakázaný v noci od 21:00 do 6:00 i vstup na otevřené turistické trasy. Opatření je preventivní a vzhledem k přetrvávajícímu suchu má omezit riziko vzniku dalšího požáru v lesích, píše se ve vydaném opatření. Zákaz vstupu se podle něj nevztahuje například na zaměstnance správy parku, záchranáře nebo lidi, kteří se přes území dostávají ke svým nebo pronajatým nemovitostem.

"Zákaz vstupu se bude týkat území, které již je omezené, otevřené turistické cesty ještě upřesníme. Abychom přes den umožnili turistům výlety do určitých chráněných oblastí některé další drobné úseky zpřístupníme. Do parku bude vstup úplně zakázán pouze v nočních hodinách od 21:00 do 6:00. Zkušenosti z dozorové činnosti totiž ukazují, že někteří občané večer v parku rozdělávají oheň nebo zapalují cigarety," uvedla na webu ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL).

Ministerstvo vydalo opatření na základě podnětu správy českošvýcarského národního parku. Správa se obává nejen případného vzniku dalších požárů, ale i ohrožení lidí padajícími kameny nebo stromy poškozenými rozsáhlým požárem, který vypukl v parku 24. července. Dnes odpoledne hasiči požár uhasili a správa rezervace od nich převzala poslední hašené úseky.

Vstup do lesa na vybraném území národního parku byl zakázán kvůli požáru od konce července, týkal se lesů na území obcí Hřensko, Mezná, Janov, Růžová, Kamenická Stráň, Srbská Kamenice, Jetřichovice, Rynartice, Všemily a Vysoká Lípa a měl končit dnes. Nyní vydané opatření ministerstva se vztahuje na území obcí Hřensko, Janov, Růžová, Srbská Kamenice, Jetřichovice, Chřibská, Doubice, Krásná Lípa a Staré Křečany.

Prodloužení omezení vstupu do národního parku ministryně avizovala ve čtvrtek.