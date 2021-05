MŽP: Polsko předběžně souhlasilo s návrhem řešení ohledně dolu Turów

Praha - Polsko podle českého ministerstva životního prostředí předběžně souhlasilo s návrhem řešení ohledně dolu Turów. Zástupci obou zemí jednali dnes v podvečer. Resort to uvedl v tiskové zprávě. Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) dnes po jednání vlády uvedl, že lituje, že Polsko dříve nevzalo vážně české požadavky a věc musela dospět až k Soudnímu dvoru EU.

Varšava by měla hnědouhelný důl na příkaz Soudního dvora EU okamžitě zavřít. Polský premiér Mateusz Morawiecki ale soudní rozhodnutí označil za velmi nebezpečné z hlediska možných ekologických hrozeb. Polsko podle něho předloží unijnímu soudu nové argumenty.

V podvečer jednali liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj) a náměstek ministra životního prostředí Vladislav Smrž s polskými protějšky. Polsko vyzvali v první řadě k respektování rozhodnutí Soudního dvora EU. "Pokud tak Polsko neučiní, jsme připraveni soudu navrhnout takovou pokutu, která bude Polsko motivovat k respektování soudního rozhodnutí," uvedl Smrž.

Česká strana zopakovala požadavky, za kterých je ochotna případně stáhnout žalobu. "Jsou to především písemné a současně finanční záruky, že Polsko bude minimalizovat a kompenzovat dopady těžby na Českou republiku. Vedle ovzduší a hluku se jedná především o stav podzemních vod, na které těžba v Turówu dlouhodobě negativně dopadá," poznamenal náměstek.

Zástupci zemí dnes jednali i o způsobu, jak záruky zakotvit do formy mezivládní smlouvy. Obsahovala by podle představ resortu i podmínky a sankce, pokud by ji Polsko nedodrželo.

Podle Půty jsou jednání dobrým signálem ke zdárnému řešení. "Liberecký kraj přicházel s návrhy řešení již několik let a učinil v této věci maximum. Nyní snad nastává čas, kdy řešení bude garantováno smlouvou na úrovni vlád obou zemí," uvedl.

"Nikdy jsme od Polska nedostali žádné jasné písemné záruky, jakým způsobem bude kompenzovat zásadní negativní efekty, které to má pro české občany," řekl dnes po zasedání kabinetu Brabec. Dodal, že česká vláda nechce Polsku uškodit, ale hájí zájmy českých občanů.

Soudní dvůr EU minulý týden rozhodl, že Polsko musí okamžitě zastavit těžbu v dole Turów. Vyhověl tak české žádosti o vydání předběžného opatření. Zákaz těžby bude podle soudu platit až do vynesení konečného rozsudku v tomto sporu. Proti rozhodnutí se vzápětí ohradili Morawiecki i společnost PGE, která důl vlastní.

České úřady se na unijní justici obrátily v únoru s žalobou proti rozšiřování dolu, které podle nich mimo jiné ohrožuje kvalitu pitné vody pro obyvatele Libereckého kraje. Polsko podle české strany porušuje unijní právo tím, že umožnilo pokračování těžby bez posouzení jejího vlivu na životní prostředí. Varšava to odmítá a nedávno schválila prodloužení provozu dolu do roku 2044.

Pokud by polské úřady verdikt nerespektovaly, může soud na žádost Evropské komise vyměřit zemi vysoké pokuty.