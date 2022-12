MŽP letos podpořilo 50.000 fotovoltaik na domech, čtyřikrát více než loni

Praha - Ministerstvo životního prostředí letos podpořilo téměř 50.000 solárních elektráren na střechách domů. Je to čtyřikrát více než loni, řekl na dnešní tiskové konferenci ministr Marian Jurečka (KDU-ČSL). Za letošek podle něj resort schválil podporu domácím i velkým fotovoltaickým elektrárnám ve výši 14 miliard korun.

Finance na fotovoltaické elektrárny jdou z Modernizačního fondu, Národního plánu obnovy nebo z programu Nová zelená úsporám. Domácnost může díky fotovoltaice podle Jurečky ročně v průměru ušetřit zhruba 30.000 korun, návratnost investice vyčíslil na šest až sedm let. Domácnost je v průměru schopna pokrýt až 70 procent své spotřeby, uvedl dále ministr.

"V okamžiku, kdy budeme schopni zapojovat moderní prvky v rámci akumulace, agregace a flexibility, jsme schopni vytvářet efektivní systém i na bázi komunitní energetiky, který bude schopen spotřebitelům pokrývat skoro 100 procent spotřeby," doplnil vicepremiér. Větší flexibilitu by podle něj mohla v budoucnu umožnit legislativa, na které jeho resort spolupracuje s ministerstvem průmyslu a obchodu.

Limitem pro další rozvoj jsou aktuálně dodávky komponent a personální situace dodavatelů. Ti se ale podle Jurečky snaží zkracovat dodavatelské termíny. Omezení může vyplývat také ze schopnosti distributorů připojovat nové fotovoltaické elektrárny.

Resort životního prostředí ohledně toho vede debaty s ministerstvem průmyslu i distributory. Technickým řešením by mohlo být určité podmínečné připojení. Správce distribuční sítě by v lokalitách, které už nyní mají problém s připojením nové fotovoltaiky, mohl připojení umožnit s podmínkou, že pokud se síť bude blížit hraniční situaci, mohl by omezovat výkon fotovoltaiky. Prakticky nemožné už je novou fotovoltaiku k síti připojit v některých lokalitách na Zlínsku nebo jižní Moravě, podotkl Jurečka.

Klíčové je podle vicepremiéra řešit právě otázku investic do distribučních sítí. Distributoři jsou podle něj připraveni, je ale klíčové upravit stavební zákon, tak aby některé jejich záměry bylo možné uskutečnit rychleji než v řádu čtyř až šesti let.

Ředitel Státního fondu životního prostředí (SFŽP) Petr Valdman uvedl, že v Nové zelené úsporám fotovoltaické systémy nyní tvoří 65 procent všech žádostí. Průměrně SFŽP dostává zhruba 5000 žádostí měsíčně, které schvaluje do tří týdnů. Proplaceno je podle Valdmana zatím 15.000 žádostí s dotací tří miliard korun.

Z Modernizačního fondu resort podle Jurečky podpořil zhruba 200 velkých solárních elektráren, které vyrobí ročně množství elektřiny, jež pokryje spotřebu 370.000 domácností.