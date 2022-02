MŽP jednalo se starosty, proti vyhlášení NP Křivoklátsko je 17 obcí

Běleč (Kladensko) - Ministerstvo životního prostředí dnes jednalo se starosty o vyhlášení Národního parku Křivoklátsko, který by měl zajistit vyšší ochranu přírody, například šetrnější způsob hospodaření v lesích. Obce chtějí podrobnější informace, řekla po dnešním jednání se zástupci obcí ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (KDU-ČSL). Starostové po setkání novinářům řekli, že proti vyhlášení národního parku je 17 obcí. Současná ochrana je podle nich dostačující a podle nich chybí studie, které by prokazovaly nezbytnost vyhlášení národního parku, uvedl starosta Bělče na Kladensku Lukáš Kocman.

Ministerstvo chce v červnu zahájit proces vyhlašování národního parku, cílem by měla být ochrana rozmanitých lesů, skal, údolí a kaňonu řeky Berounky včetně desítek ohrožených rostlin a živočichů, kteří zde žijí. Proces může podle Hubáčkové trvat přibližně dva či tři roky.

Některé obce se vyhlášení národního parku obávají kvůli nárůstu turistiky, podle jejich starostů je zajištění ochrany přírody prostřednictvím chráněné krajinné oblasti dostatečné, další turisté k ochraně nepřispějí, místní obyvatelé preferují klidnější venkovský život. "Já si myslím, že se ministerstvu nás nepodařilo přesvědčit," uvedl Kocman. Dodal, že obce teď platí daň za to, že dokázaly přírodu zachovat, a nemají vliv na to, zda bude záměr vyhlášen.

Podle Hubáčkové se podařilo vyvrátit obavy, že do národního parku nebude možné chodit například na houby nebo pro klestí. "Některé obavy jsme možná i trošku rozptýlili, některé zůstávají a budeme je zapracovávat do dalších dokumentů," řekla Hubáčková. Dodala, že ministerstvo například prověří, zda by plánovaný rozvoj obcí byl v souladu s plánem péče o území národního parku. Zdůraznila ale, že valná většina území parku bude lesní území. Vyhlášení národního parku nepřinese podle ministerstva pro veřejnost omezení vstupu oproti současnému stavu.

Ministryně řekla, že na rozvojové aktivity budou dotační programy určené pro obce v národním parku. Podle Kocmana obec nyní nepotřebuje například stavět parkoviště pro turisty, ale dlouhodobě ji trápí například nedostavěný vodovod.

Vyhlášení Národního parku Křivoklátsko je ve vládním programovém prohlášení. Stát by se jím mělo 16 procent plochy Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. Příznivci národního parku kritizují například monokulturní porosty náchylné k poškození hmyzem a klimatickými vlivy. Odpůrci poukazují na kulturní původ lesů, které vznikly lidskou činností a je třeba v nich kvůli udržitelnosti hospodařit v souladu s ochranou, kterou dostatečně zajišťuje status CHKO. Plocha národního parku by měla zabírat 12.000 hektarů, z toho 96 procent pozemků patří státu. Dotýká se katastru 19 obcí, více než polovinu katastrálního území v budoucím parku by mělo mít osm obcí.