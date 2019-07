MŽP dalo obcím na nové zdroje vody 470 milionů Kč

Jivno (Českobudějovicko) - Ministerstvo životního prostředí (MŽP) dosud schválilo 418 projektů pro obce, které řeší problémy s pitnou vodou, za zhruba 470 milionů korun. Pro dalších 400 obcí má MŽP připravených 450 milionů Kč, o něž mohou obce žádat do konce roku 2020. Novinářům to dnes řekli premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr životního prostředí Richard Brabec (za ANO) v Jivně na Českobudějovicku, kde problém s pitnou vodou vyřeší nový vrt.

Od roku 2014 investovala MŽP a ministerstvo zemědělství do všech opatření spojených se suchem téměř 40 miliard Kč. Nyní je 56 procent pramenů a 68 procent mělkých vrtů v ČR ve stavu silného až mimořádného sucha, uvedlo dnes MŽP. Meziročně je stav podzemních vod podobný.

"Máme za sebou mnoho tisíc projektů na zadržení vody v krajině, ale je jasně vidět, že postup (sucha) je tak rychlý, že nás čekají desítky dalších miliard a tisíce dalších akcí na zadržení vody," řekl Brabec.

V ČR jsou, jak uvedl, stovky obcí, které byly i přes 100 let závislé na místních studních a vrtech, a voda z nich nyní hromadně dochází. Díky 418 projektům tak teď stát na nové zdroje pitné vody napojí 200.000 lidí.

Se suchem se dlouhodobě potýká obec Jivno. Je napojena jen na místní vrt, který v posledních letech vysychá. Vodu v cisternách dováží od roku 2015, kdy jí dovezla přes 800 metrů krychlových, v dalších letech každoročně kolem 500 metrů krychlových, letos do června 640 metrů krychlových. ČTK to dnes řekl starosta Jivna Pavel Halámka (Nezávislí). Nový vrt by měl vodu začít dodávat od konce srpna. Radnice si na dva vrty požádala o dotaci 600.000 Kč z MŽP a díky tomu našla vydatný zdroj vody jak pro část obyvatel Jivna, tak pro část obce Vyhlídky. Vrt napojí na existující vodojem, projekt stál 1,2 milionu Kč.

"Jivno, malá obec, je typický příklad, jak je možno řešit nedostatek pitné vody. Mají tady studnu z roku 1952, která je hluboká devět metrů, a teď mají nový vrt, hluboký 70 metrů, teď je potřeba (ho) napojit. Je vydatný. Je to typický příklad, jak MŽP nabízí menším obcím způsob, jak řešit pitnou vodu. Pro mě je to důležité vidět, když budeme vyjednávat o evropském rozpočtu, v kapitolách klimatu je pro nás voda, zadržení vody v krajině (důležitá)," řekl novinářům premiér Andrej Babiš (ANO).