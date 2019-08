MZe uvolnilo od roku 2015 na omezení následků sucha 30 mld. Kč

České Budějovice - Ministerstvo zemědělství (MZe) uvolnilo od roku 2015 na omezení následků sucha 30 miliard korun. Právě v posledních čtyřech letech se projevuje nedostatek vody kvůli ubývajícím srážkám. Česká republika se proto musí naučit lépe hospodařit s vodou, řekl dnes ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) na odborné konferenci na agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích.

Podle něj si lidé musí zvykat na klimatické změny. "Loni jsme v Česku zaznamenali 47 dnů s tropickou teplotou. Na tuto úroveň jsme se přitom podle odhadů měli dostat až po roce 2070," uvedl Toman.

Dodal, že voda je důležitou součástí zemědělství. V České republice se zavlažuje 65.000 hektarů zemědělských ploch. "Podporujeme nejen investice do závlahových zařízení, ale i do výstavby jednoúčelových nádrží na vodu pro zavlažování, které se naplní za příznivých podmínek a pak umožní překlenout sucho," uvedl ministr.

Premiér Andrej Babiš (ANO) na konferenci uvedl, že se v České republice nepodařilo za posledních 25 let postavit žádnou větší nádrž. Stát nyní plánuje výstavbu přehrady Senomaty na Rakovnicku. "Otázka dostatku vody je důležitá a je to naše priorita. Děláme pro to maximum a jsme odpovědní příštím generacím. Jedná se o celospolečenský zájem," uvedl Babiš.

Rektor České zemědělské univerzity Petr Sklenička řekl, že vědci pracují na pilotním projektu s názvem Chytrá krajina proti suchu a povodním. Jedním z prvků je například větší propojení menších nádrží, které by navzájem mohly zadržovat vodu.