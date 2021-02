MZe: Schodek obchodu se loni zlepšil o 22,7 pct na 36,7 mld. Kč

Praha - Schodek agrárního zahraničního obchodu (AZO) se loni meziročně zlepšil o 22,7 procenta na 36,7 miliardy Kč z předloňských 47,5 miliardy Kč. ČTK to dnes sdělili zástupci ministerstva zemědělství. Předloňské výsledky byly zatím nejhorší od roku 1993. Vývoz loni meziročně vzrostl o osm procent, tedy o 15,8 miliardy Kč na 213,8 miliardy Kč. Dovoz agrárního zboží rostl pomaleji, šlo meziročně o dvě procenta, tedy o pět miliard na 250,5 miliardy Kč. Na zlepšení výsledku se podílel vývoz pšenice, přípravků k výživě zvířat a cigaret.

Podle Zemědělského svazu ČR šlo kvůli koronaviru o atypický rok, hlavní důvod záporného salda ale zůstává stejný. "I v loňském roce 66 procent záporného agrárního salda ČR tvořilo vysoké záporné saldo u masa a dlouhodobě u masa zůstává absolutně nejvyšší záporné saldo ze všech agrárních komoditních skupin," uvedl mluvčí svazu Vladimír Pícha.

Podle ministerstva byla lepší bilance výsledkem toho, že i v době koronaviru byl obchod v rámci EU plynulý a bez bariér. Kontakty se zeměmi mimo EU ale ovlivnila omezení. Devět desetin českého AZO je v rámci EU. ČR loni nejvíce vyvážela zboží do Německa, které představovalo 23,1 procenta exportů, dále pak na Slovensko a do Polska. Naopak nejvíce se dováželo zboží rovněž z Německa, kde šlo o 22,9 procenta importů, dále pak z Polska a Nizozemí. "Nejvýraznější zlepšení zaznamenal agrární vývoz ČR do Německa. V porovnání s rokem 2019 vzrostl o devět miliard korun na 49,4 miliardy korun," uvedl mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý.

Nejčastěji se vyvážely pšenice, potravinové přípravky, pekařské zboží, výživa pro zvířata, cigarety a mléko. Nejvíce se dováželo například vepřové maso, pekařské výrobky, potravinové přípravky, sýry a čokoláda. Ministerstvo vyzdvihlo zlepšení výsledku u států, kde působí agrární diplomaté - meziročně se zvýšil export do USA o 13 procent, Srbska o 11,2 procenta a do Ruska o 6,2 procenta. Ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) na přelomu roku ČTK sdělil, že zvažuje rozšíření sítě diplomatů nebo místních zahraničních zástupců do Vietnamu a do Velké Británie.

Mluvčí svazu podotknul, že saldo je stále příliš vysoké. "Existují expertní odhady, podle kterých se do ČR i SR vozí do obchodních řetězců potraviny, bez ohledu na emise, uhlíkovou stopu a již tak naddimenzovanou dopravu, v 300 až 800 kamionech denně zpravidla za rozsáhlého používání chladírenských technologií. Přitom podle studie 50 odborníků z 30 zemí světa se doporučuje kvůli životnímu prostředí na prvním místě omezit používání chladírenských technologií," dodal Pícha.

Saldo agrárního zahraničního obchodu Česka bylo naposledy kladné v roce 1993. Od té doby je bilance stále v minusu. Částečné zlepšení salda pod 20 miliard korun se podařilo dosáhnout za někdejšího ministra zemědělství Mariana Jurečky (KDU-ČSL), který chtěl, aby schodek klesl na nulu. Na konci jeho funkčního období, tedy v roce 2017, však již schodek přesáhl 30 miliard korun.

Agrární zahraniční obchod:

Rok Vývoz (mil. Kč) Dovoz (mil. Kč) Agr. saldo (mil. Kč) 1993 vznik ČR 32.276 31.497 779 2000 47.729 65.011 -17.282 2001 49.411 69.228 -19.817 2002 45.174 69.040 -23.866 2003 48.805 74.259 -25.455 2004 vstup do EU 61.526 93.822 -32.295 2005 78.520 103.522 -25.003 2006 78.542 112.737 -34.195 2007 96.880 129.333 -32.453 2008 106.931 131.048 -24.117 2009 101.708 133.735 -32.027 2010 105.364 140.008 -34.644 2011 120.381 156.674 -36.293 2012 148.309 173.026 -24.717 2013 160.594 184.674 -24.080 2014 180.247 199.909 -19.662 2015 201.383 220.686 -19.303 2016 201.592 224.676 -23.084 2017 196.121 228.563 -32.442 2018 186.301 227.967 -41.666 2019 198.001 245.451 -47.450 2020 213.798 250.465 -36.667

Zdroj: Zemědělský svaz ČR