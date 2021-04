MZe odeslalo odpověď na Babišův střet zájmů, komise má čtyři měsíce na jednání

Praha - Ministerstvo zemědělství dnes odeslalo odpověď na audit Evropské komise (EK) ohledně možného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) a jeho bývalého koncernu Agrofert. Komise má nyní čtyři měsíce na svolání smírčího orgánu, obsah je stále důvěrný, sdělil dnes na dotaz ČTK mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý.

Prověřování je součástí tzv. zemědělského auditu. Další část řeší ministerstvo pro místní rozvoj. Na začátku března odeslalo do Bruselu odpověď na dopis EK se závěrečnou auditní zprávou o možném premiérově střetu zájmů. Obsah odpovědi i veškerá komunikace zůstávají v důvěrném režimu, stejně jako nynější reakce zemědělského úřadu.

"Nyní má EK lhůtu čtyř měsíců, ve které má být svoláno jednání smírčího orgánu, který by se měl pokusit sblížit stanoviska EK a ČR. Veškeré informace jsou stále důvěrné, a to až do doby, kdy EK vydá finální zprávu. Vydání finální zprávy je plně v kompetenci EK," dodal Bílý.

Resort však již v druhé polovině března uvedl, že EK ukončila část zemědělského šetření - prověřování ministra zemědělství Miroslava Tomana (ČSSD) kvůli možnému střetu zájmů - bez sankce. Česká republika proto podle resortu nebude vracet peníze za poskytnutí dotace pro firmu navázanou na Tomanovu rodinu. Komise tehdy věc odmítla komentovat s tím, že audit, jehož je zkoumání Tomanova případu součástí, ještě neskončil. Tomanův střet zájmů se podle médií a opozice mohl týkat společnosti Agrotrade, kterou z 80 procent vlastní ministrův otec Miroslav Toman starší.

Evropská komise zaslala v listopadu 2019 českým úřadům konečnou auditní zprávu týkající se dotací z unijních fondů vyplácených Agrofertu. V předběžné auditní zprávě EK v nezemědělské části konstatovala, že Babiš je ve střetu zájmů, protože má stále vliv na Agrofert, přestože ho vložil do svěřenských fondů. ČR by kvůli takovému hodnocení mohla vracet do unijního rozpočtu kolem 450 milionů korun.

Babiš možnost střetu zájmů odmítá a tvrdí, že Česká republika žádné peníze Bruselu vracet nebude. Podle několika europoslanců zástupci EK sdělili členům výboru Evropského parlamentu, že závěry auditu EK týkající se Babiše potvrzují jeho střet zájmů.

Koncern Agrofert vlastnil do února 2017 tehdejší ministr financí a současný premiér Babiš, kvůli zákonu o střetu zájmů proto vložil své akcie do svěřenských fondů.