MZe: Některé dotace na sady vymáháme zpět, soudy nerozhodly

Praha - O potížích s čerpáním dotací pro malé podniky velkými společnostmi ministerstvo zemědělství ví, před dvěma roky v několika případech rozhodlo o odnětí podpory. Dotace za 24,5 milionu korun jsou vymáhané zpět, uvedl dnes mluvčí úřadu Vojtěch Bílý. Soudy ale podle něj zatím nerozhodly, zda se peníze vrátí. Evropská komise v úterý oznámila, že zahájila hloubkovou kontrolu, aby zjistila, zda investiční podpory, které v minulosti ČR přerozdělovala na restrukturalizaci ovocných sadů a budování závlah, nebyly v rozporu s pravidly.

Situace se řeší také v politické rovině. Piráti dnes v tiskové zprávě upozornili, že na problémy s čerpáním dotací pro malé podniky velkými společnostmi upozorňovali dlouhodobě. U Agrofertu, dříve vlastněném premiérem Andrejem Babišem (ANO), přišli na 28 sporných případů, analýzu s výčtem problémů zaslali ministrovi zemědělství Miroslavu Tomanovi (ČSSD). Předseda poslaneckého klubu Jakub Michálek ho vyzval, aby situaci řešil. Ministr podle strany doposud neodpověděl. Malí farmáři se cítí poškozeni, dodali Piráti.

Mluvčí ministerstva ČTK sdělil, že oficiální informaci o spuštění kontroly úřad zatím nemá. Ministerstvo ale podle něj v roce 2019 rozhodlo o tom, že sedm podniků by mělo dotace vrátit. "Po následném odvolání některých firem toto rozhodnutí potvrdil ministr zemědělství v rámci rozkladové komise a dotace jsou vymáhány zpět. Celkem jde o sedm firem a dotace v celkové částce 24,5 milionu korun. Zemědělské podniky však napadly pravomocné rozhodnutí ministerstva žalobou u soudu, toto soudní řízení prozatím není ukončeno," uvedl.

Agrofert dnes ČTK sdělil, že nemá informace o spuštění kontroly. "Nemáme žádné zprávy, že by se mělo jednat o naše zemědělské společnosti. Evropská komise nás nekontaktovala a žádné šetření u nás neprobíhá. Pokud naše firmy čerpají nějaké dotace, děje se tak vždy přesně podle příslušných pravidel a uzavřených smluv," uvedl mluvčí koncernu Karel Hanzelka.

Ministerstvo uvedlo, že Evropská komise do budoucna schválila rozšíření stávajících podpor pro všechny podniky bez rozdílu zda jsou velké či malé. "To je nesmírně důležité pro celý sektor ovocnářství, jestliže chceme mít více tuzemského ovoce, musíme podporu poskytovat všem, kteří mají zájem se o náročnou produkci ovoce starat. Výměra ovocných sadů v ČR se dlouhodobě snižuje, rozšíření podpory pro všechny podniky by tedy mělo pomoci tento negativní trend zvrátit," uvedl ministr Toman. ČR je v současnosti soběstačná v produkci ovoce z 39 procent, zbytek ovoce dováží.