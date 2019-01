Praha - Ministerstvo zemědělství asi nenavrhne plošný zákaz drezury všech zvířat v cirkusech. Krotitelé kočkovitých šelem a medvědů by ale museli získat licenci od Státní veterinární správy (SVS). Chystaná novela zákona na ochranu zvířat by zakázala cvičení delfínů. Zákaz drezury primátů, nosorožců, hrochů nebo žiraf platí už od roku 2004, řekl ve sněmovně v rámci interpelací ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD).

"Ministerstvo zemědělství nepředpokládá plošný zákaz drezury všech zvířat v cirkusech. Preferovaná varianta předpokládá provádění licenčních řízení pro cirkusy a další osoby, které provádějí veřejná vystoupení s vybranými druhy šelem. Licenci by vydávala veterinární správa," uvedl ministr.

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) poznamenala, že ještě loni v říjnu Toman avizoval předložení plošného zákazu drezury a nyní otočil. "Celé to působí dojmem, že jste podlehl lobby cirkusů," uvedla poslankyně.

"Já tady hledám cestu nějakého kompromisu," uvedl ministr s tím, že "to, co bylo napsáno v novinách, tak to nebyla pravda". "Co se týká plošného zákazu, tak to byl určitý názor skupiny, to jsme si nějak vyříkali na ministerstvu," řekl Toman. Ministerská pracovní skupina podle Tomana zvolila švýcarskou cestu, výsledný návrh má být hotov v řádu měsíců.

Novela má podle ministra rozšířit zakázané činnosti s vybranými druhy šelem a lidoopy. "Cílem je zakázat tzv. mazlící zoo a podobná zařízení, která využívají možnost dotýkání se volně žijících zvířat chovaných v zajetí ke zvýšení svého zisku," uvedl Toman. Zakázáno má být i venčení vybraných druhů šelem a lidoopů na veřejném prostranství. Novela ukládá chovatelům také výslovnou povinnost zabránit únikům těchto zvířat, dodal.

Téma drezury vyhrotila kauza nelegálního zabíjení tygrů a obchodu s částmi jejich těl loni v červenci. V případu jsou tři obvinění, mezi nimi je sedmašedesátiletý provozovatel zooparků u Prahy a Doks na Českolipsku Ludvík Berousek. Aktivisté poté předali ministerstvu petici proti chovu volně žijících zvířat v cirkusech, pod kterou se podepsalo 14.000 lidí. Proti zákazu se spojili zástupci největších cirkusů v Česku.