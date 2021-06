MZe: Letošní agrosalon Země Živitelka bude, výstaviště povede Karban

Praha/České Budějovice - Letošní 47. ročník agrosalonu Země Živitelka se bude konat, oznámil dnes ČTK tiskový mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý. Loni se kvůli koronaviru akce neuskutečnila. Letošní ročník bude tradičně na konci srpna - od čtvrtka 26. srpna do úterý 31. srpna. Podle mluvčího však na akci možná budou platit určitá epidemiologická omezení.

Bílý dnes ČTK také sdělil, že od června se stal novým předsedou představenstva Výstaviště České Budějovice bývalý ředitel Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) Martin Karban (53). Ten ve funkci vystřídal Mojmíra Severina. Na výstavišti se zemědělský agrosalon koná, jeho vlastníkem je právě PGRLF.

"Jsem rád, že se letošní ročník Země živitelky uskuteční a věřím, že epidemiologická situace zůstane dobrá. Samozřejmě je pro nás velmi důležitá ochrana zdraví návštěvníků. V areálu proto bude rozmístěn dostatek dezinfekcí a v případě potřeby zde budeme regulovat množství návštěvníků. Uplynulý rok jsme využili k velkým investicím na výstavišti, věřím, že pro návštěvníky bude letošní Země živitelka zase o něco komfortnější," uvedl ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD).

Loni zrušilo výstaviště kvůli viru většinu akcí. Největší z nich byla právě Země živitelka, jež v roce 2019 přilákala 123.017 lidí, ztráta v tržbách bude přes 50 milionů korun. Jednou z mála akcí byly podzimní trhy, kdy firma zavedla vstupní turnikety, díky nimž lze sledovat počet návštěvníků.

Na letošní Živitelce bude počet lidí v areálu odpovídat platným hygienickým opatřením, případně se tak omezí vstup dalším návštěvníkům. "V prostorách výstaviště tak bude zajištěna maximální možná ochrana zdraví jak návštěvníků, tak i samotných vystavovatelů," dodal mluvčí.

Podle Karbana se na výstavišti v minulosti udělal velký kus práce. "V současnosti se zde dokončuje rekonstrukce Národního pavilonu Z, ze kterého by mělo být multifunkční konferenční centrum. Proměnou prochází také restaurace Rybářská bašta a provádí se výstavby nových výstavních ploch o rozloze zhruba 3500 metrů čtverečních. Celkové investice tak pro letošní rok dosáhnou téměř 200 milionů korun. Jsem proto velmi rád, že se mohu stát součástí projektů, které do budoucna zajistí rozvoj a fungování výstaviště," uvedl.

Severinovi zaniklo letos na jaře po třech letech členství v představenstvu výstaviště. Karban byl šéfem fondu do roku 2015, kdy jej nahradil Zdeněk Nekula. Současný předseda představenstva fondu Vladimír Eck ho vede od roku 2018. Severin se do nového výběrového řízení nepřihlásil. "Já jsem o tom velmi uvažoval, ale nakonec jsem se rozhodl přihlášku nepodat. V následujících měsících budu dál poskytovat novému předsedovi součinnost v dokončování investic," řekl dnes ČTK. Smlouvu má jako poradce, a to do konce roku.