MZe dá peníze na zlepšení chovů zvířat; Toman podpořil aktivitu Penny Marketu

Praha - Ministerstvo zemědělství letos přerozdělí na zlepšení podmínek v chovech hospodářských zvířat 1,6 miliardy korun, podobně jako loni. Na dnešní tiskové konferenci uvedl ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD). Zároveň podpořil aktivitu obchodního řetězce Penny Market, který pro produkty své privátní značky Dobré maso zavádí logo "Správné životní podmínky - animal welfare".

Tři ze sedmi dodavatelů vepřového a hovězího masa pro řetězec se dobrovolně zavázali dodržovat nadstandardní podmínky v chovech porážených zvířat. Podle nich by zvířata měla mít větší plochu ve stájích, mláďata by měla být krmená převážně mateřským mlékem a doba přepravy na jatky by se měla zkrátit o čtvrtinu na šest hodin. Pokud diskont zjistí porušení podmínek, které sepsal do příručky, nebude dodavatelům ukládat sankce, ale logo odebere, uvedli zástupci řetězce.

"Penny Market je sice diskontem a v diskontu se samozřejmě počítá cena. Ale jsme přesvědčeni o tom, že v budoucnu bude stále více zákazníků ochotno zaplatit za dobrou kvalitu," řekl generální ředitel řetězce Jens Krieger. Zda bude maso z více přátelských chovů pro zvířata i dražší pro zákazníky, zástupci společnosti neuvedli.

K iniciativě Penny Marketu se přihlásily dodavatelské firmy Uzeniny Příbram, Maso uzeniny Polička a Skaličan. Do budoucna chce řetězec tyto aktivity rozšířit i na drůbež. "Je to iniciativa Penny Marketu. S dalšími řetězci o tom nejednáme, nikoho do toho netlačíme, ale aktivity vítáme," dodal ministr.

Stát, potažmo Evropská unie, zlepšování podmínek v chovech podporuje. V aktuálním sedmiletém evropském rozvojovém programu, který bude trvat do příštího roku, je v něm vyčleněno 3,5 miliardy korun. Letos si chovatelé skotu a prasat podali 900 žádostí o podporu za 730 milionů korun, z národních dotací stát přerozdělil na tuto podporu v posledních letech kolem 880 milionů ročně. Z toho 330 milionů korun šlo na chovy dojnic, 300 milionů pro chovatele drůbeže a téměř 250 milionů pro chovatele prasat.