MZe bude hospodařit s 58,5 miliardy Kč, kultura s 15,9 miliardy Kč

Praha - Ministerstvo zemědělství bude v příštím roce hospodařit s výdaji 58,5 miliardy korun, což je o 3,1 miliardy korun více proti rozpočtu schválenému na letošní rok. Ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) s návrhem souhlasil, uvedli dnes po jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO). Dojednal však již avizovaný nárůst letošních výdajů například na odškodnění vlastníků lesů za sníženou cenu dříví kvůli přetlaku na trhu v souvislosti s kůrovcovou kalamitou o dvě miliardy Kč nebo odškodnění zemědělců po tornádu za miliardu. Jednal také o kofinancování evropského Programu rozvoje venkova na příští programovací období po roce 2022.

Ministr před jednáním nechtěl vůbec své záměry na zvyšování rozpočtu komentovat. Pravidlem posledních let bývá, že rozpočet jeho úřadu je zvyšovaný po schválení Poslaneckou sněmovnou, většinou o peníze na vodohospodářskou infrastrukturu či právě o peníze pro lesníky. Další peníze by měli lesníci získat z vnitřních zdrojů ministerstva, celkem tak půjde podle Tomana o 3,5 miliardy Kč.

"Dohodli jsme se, že z letošního rozpočtu budou na boj s kůrovcem poskytnuty dvě miliardy Kč, na tornádo, jak řekl pan ministr (Toman) až do výše miliardy korun, škody se stále dosčítávají," řekla po jednání Schillerová.

Toman se s ministryní také bavil o podzimním kole Programu rozvoje venkova, kde již ministerstvo avizovalo, že chce přerozdělit 1,2 miliardy korun. Peníze mají jít na zlepšení stavu lesů. Peníze z programu dlouhodobě klesají, nyní jde již o 13. kolo.

Dnešním jednáním s ministrem Tomanem zahájila Schillerová sérii konzultací s jednotlivými ministry. Dnes ji ještě čeká schůzka s ministrem kultury Lubomírem Zaorálkem (ČSSD), další ministři se pak podle ní ještě na setkání nedomluvili. Očekává, že se tak stane, až se vrátí z dovolené.

Evropský rozvojový program přináší zemědělcům v tzv. druhém pilíři evropské zemědělské politiky, tedy Programu rozvoje venkova, peníze na investice. V prvním pilíři pak zemědělci získávají peníze například na dotace na plochu nebo na pěstování některých plodin. Ze současného Programu rozvoje venkova mohli zemědělci, potravináři a lesníci čerpat do roku 2020 až 97 miliard korun. Podíl českého rozpočtu na programu byl 35 procent, zbytek jsou evropské zdroje. Agrární komora ČR chce, aby v dalším období stát spolufinancoval evropský rozvojový program alespoň ze 60 procent. To podle Tomana zatím není jisté, bude o tom s ministryní dále v budoucnu diskutovat.

Rozpočet ministerstva kultury by v příštím roce měl být 15,9 miliardy Kč

Ministerstvo kultury by v příštím roce mělo mít rozpočet 15,9 miliard korun. Po jednání s ministryní Schillerovou to novinářům řekl ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). V návrhu rozpočtu na rok 2022, který vláda schválila v červnu, mělo MK slíbeno 14,3 miliardy korun.

Z navýšení o 1,6 miliardy půjde 500 milionů korun na živé umění a příspěvkové organizace, dalších skoro půl miliardy by měly v příštím roce získat kreativní průmysly z Národního plánu obnovy a přes 600 milionů korun by mělo MK dostat na obnovu kulturního dědictví, řekl dnes Zaorálek. Připomněl, že loni v srpnu se mu podařilo při obdobném setkání vyjednat rozpočet na letošní rok asi ve výši 15 miliard korun; po úpravách způsobených zejména výdaji kvůli opatřením proti nemoci covid-19 letošní rozpočet MK činí asi 15,8 miliardy korun.

"Nebyl jsem úplně spokojen s tím schváleným rozpočtem, proto jsme se dohodli, že se v srpnu sejdeme. Předpokládal jsem, že se dohodneme na úpravě rozpočtu," řekl dnes Zaorálek při příchodu na ministerstvo financí.

Základní parametry státního rozpočtu na příští rok již vláda schválila na počátku června, a to se schodkem 390 miliard korun. Schillerová dnes řekla, že tento schodek je pro ní nepřekročitelný.

"Podařilo se vyjednat dalších 500 milionů korun do rozpočtu kultury, které směřují jak na podporu státních příspěvkových organizací, tak na podporu kulturních aktivit a nejrůznějších dotačních titulů, které máme pro nezávislou kulturu, a také na podporu regionálních orchestrů a divadel," řekl dnes ministr.

Z Národního plánu obnovy by pro oblast, kterou má v gesci MK, mělo jít podle něj příští rok 490 milionů korun. Celkem by kultura v příštích letech z plánu obnovy měla získat 8,1 miliardy korun. Z celkových 171 miliard korun pro Česko se pro kapitolu Rozvoj kultury a kreativního sektoru počítá s částkou 7,3 miliardy korun. Dalších 800 milionů korun by mělo být pro kulturu k dispozici z kapitoly Podpora vědy a výzkumu.

Třetí suma, o kterou se navyšuje rozpočet ministerstva kultury na rok 2022 na téměř 16 miliard, je podle Zaorálka 628 milionů korun. "To jsou investice do programu Kulturní dědictví, nejrůznější typy investičních akcí na hradech, zámcích, v galeriích, státních organizacích,. Měli jsme připravené projekty a ukázalo se, že jsou prostředky, tak jsme dostali další peníze na tento typ investic," řekl ministr.