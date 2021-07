MZd zatím počítá s testy ve školách v září, dál se rozhodne podle epidemie

Praha - Ministerstvo zdravotnictví (MZd) zatím počítá s testováním dětí na covid-19 ve školách jen na začátku září. Další kroky podle něj budou záviset na vývoji epidemické situace. ČTK to řekla mluvčí ministerstva Gabriela Štěpanyová. Vláda na konci června schválila, že se děti v prvních dnech po zahájení školního roku v září třikrát otestují antigenními testy, které zajistí stát. Děti ve školách za testy platit nebudou.

Na tři termíny testování v září by měla Správa státních hmotných rezerv nakoupit 4,2 milionu antigenních testů, náklady ministerstvo zdravotnictví odhadlo na asi 210 milionů korun. Podle dřívějšího vyjádření mluvčí ministerstva školství Anety Lednové by peníze měly jít z Fondu solidarity EU. Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) dnes uvedl, že vláda musí do půlky srpna kvůli nákupům rozhodnout, zda budou školy testovat žáky a studenty na covid-19 i dál na podzim.

Podle Štěpanyové ministerstvo zdravotnictví nyní počítá s preventivním testováním ve školách na začátku školního roku v už zveřejněném rozsahu. „Případné další kroky nad rámec zveřejněného plánu preventivního testování na začátku školního roku budou záviset na vývoji epidemické situace,“ řekla.

Ministerstvo podle ní také do konce července předloží ministerstvu školství aktualizovaná doporučení protiepidemických opatření pro školy. Základní opatření, o kterých se rozhodlo už dříve, zůstávají nadále v platnosti, dodala.

Povinné preventivní testování žáků antigenními testy na začátku září budou moci školy nahradit i testováním přesnější metodou PCR, pokud si ji podobně jako dosud zajistí samy. Kolik peněz od státu by za PCR testy mohly dostat, zatím není jasné. Podle Štěpanyové by měl být příspěvek proplácen zřejmě z peněz ministerstva školství, které doporučilo dát školám stejně jako do konce června za jeden PCR test 200 korun.

Vláda v pondělí rozhodla, že od 1. září se ze zdravotního pojištění už nebudou hradit preventivní testy na covid-19, které lidé potřebují například při cestování, pro návštěvu kulturních akcí či restaurací. Výjimku budou mít lidé se započatým očkováním, ti, kteří se nemohou očkovat ze zdravotních důvodů, a děti do 12 let, pro které zatím vakcína není dostupná. Preventivní testování ve školách má být ale v září pro žáky zdarma bez ohledu na věk. Ti, kteří se neotestují, budou muset po celou dobu ve škole nosit roušku či respirátor. Pokud odmítnou i to, nebudou se moci účastnit prezenčního vzdělávání. Výjimka bude platit pro děti s očkováním nebo dokladem o prodělané nemoci.