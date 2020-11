MZd začne denně zveřejňovat číslo jako stav epidemie covidu-19

Praha - Ministerstvo zdravotnictví začne ode dneška každý den na webu o covidu-19 zveřejňovat rizikové skóre, podle kterého se mohou začít uvolňovat protikoronavirová opatření podle v pátek představeného protiepidemického systému (PES). Ta jsou nově rozdělená do pěti pásem. Pokud zůstane číslo do středy pod hodnotou 75, navrhne ministerstvo zdravotnictví vládě zmírnění opatření z pátého, nejpřísnějšího fialové pásma na čtvrté červené. Platit by pak mohlo od příštího pondělí.

Přesun do čtvrtého pásma by znamenal například otevření základních škol pro všechny děti z prvního stupně, střídavou výuku pro druhý stupeň nebo posunutí zákazu nočního vycházení z 21:00 na 23:00 hodin.

Výpočet čísla bude vycházet z reprodukčního čísla, tedy průměrného počtu dalších nakažených od jednoho pozitivně testovaného, podílu pozitivních ze všech denních testů za posledních sedm dní a počtu nakažených na 100.000 obyvatel v obecné a seniorské populaci.

Pokud se vypočítané číslo rizikového skóre dostane do nižšího či vyššího pásma, neznamená to automaticky změnu opatření. Pro zlepšení musí v nižším pásmu zůstat sedm dní, pro zhoršení tři dny. Poté změnu vyhodnotí expertní tým ministerstva zdravotnictví a navrhne vládě opatření zmírnit nebo zpřísnit.