MZd: Žáci by se měli na začátku září třikrát testovat na covid-19

Praha - Žáci základních a středních škol by se měli po návratu do lavic mezi 1. až 9. září třikrát preventivně otestovat na covid-19. Testování hned první školní den by nemělo být pro školy povinné, budou ho asi moct odsunout na 2. září. Správa státních hmotných rezerv (SSHR) by pro ně měla nakoupit 4,2 milionu antigenních testů, které by mohly stát asi 210 milionů korun. Parametry testů by mělo ministerstvo zdravotnictví stanovit do 30. června. Pokud by se testováním na začátku září odhalila lokální ohniska nákazy, mohlo by se v něm pak pokračovat do konce září. Vyplývá to z materiálu, který dnes ministerstvo zdravotnictví (MZd) předloží vládě. Materiál má ČTK k dispozici.

Z aktuálních dat podle ministerstva vyplývá, že systém plošného testování letos na jaře přispěl ke zlepšení epidemie, takže je možné ho nyní nahradit cíleným testováním a trasováním. Přesto je možné očekávat, že kvůli zvýšenému pohybu lidí o prázdninách opět vzroste riziko zhoršení epidemie na podzim. Preventivní testování žáků po návratu do škol by mělo riziko snížit.

Ačkoli ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) původně mluvil o tom, že by chtěl pro testování ve školách v září využít metodu PCR, nakonec se jeho úřad přiklonil k neinvazivním antigenním testům. PCR testy s výsledkem z laboratoře jsou přesnější, ale také dražší než antigenní testy s výsledkem na místě. Pro použití PCR testů podle ministerstva nemají laboratoře dostatečnou kapacitu. Z průzkumu, který úřad udělal, vyplynulo, že zájem o testování neinvazivní metodou PCR, tedy třeba ze slin, jich má 57. Mohly by zpracovat asi 100.000 testů za den. Při jednom termínu ve školách se počítá s provedením asi 1,4 milionu testů.

Antigenní testování ve školách by se podle návrhu mělo konat 1. či 2. září, potom v pondělí 6. září a ve čtvrtek 9. září. Pro první termín doporučilo ministerstvo zdravotnictví využít už první školní den, zohlednilo ale i zájem ministerstva školství umožnit školám nenarušenou organizaci slavnostního přivítání prvňáků. Pokud se nákaza mezi dětmi potvrdí 2. září, měla by pak jít celá třída do karantény.

V případě, že by se v některém okrese vyhodnotilo víc než 25 testů ze 100.000 provedených jako pozitivní, mělo by testování pokračovat i po třetím termínu. Mohlo by se konat například jedenkrát týdně každé pondělí do konce září, záleželo by ale i na aktuální epidemické situaci, plyne z návrhu.

MZd proto předpokládá, že SSHR nakoupí 4,2 milionu testů pro první tři termíny, a pokud by se zhoršila epidemické situace, mohla by na přelomu srpna a září oslovit vybraného dodavatele s požadavkem na doplnění testů nad základní objednávku. Využít by se pak mohly i nespotřebované testovací sady ze skladů SSHR.

Pokud by se některé školy rozhodly zajistit si testování metodou PCR, mohlo by se jim podle doporučení ministerstva školství v září za jeden PCR test proplatit zpětně 200 korun. Stejnou částku za PCR test mají školy od státu dostat i za testování do konce června.