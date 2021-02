MZd začalo hledat nového náměstka pro zdravotní péči za Šeda

Praha - Ministerstvo zdravotnictví vypsalo výběrové řízení na uvolněné místo náměstka pro zdravotní péči. Náhrada za Aleksiho Šeda, který pozici zastával od září, má nastoupit v březnu, přihlásit se musí do 11. února. Do loňského května působil jako náměstek pro tuto sekci Roman Prymula. Z pozice ale odešel kvůli chybějící bezpečnostní prověrce, kterou ministr Adam Vojtěch (za ANO) po svých náměstcích požadoval. Nové oznámení o vypsaném výběrovém řízení na náměstka prověrku jako podmínku nezmiňuje. Prymula ale neuvažuje o tom, že by se do výběrového řízení přihlásil.

"O tomto postu vůbec neuvažuji," řekl ČTK Prymula, který je nyní poradcem premiéra Andreje Babiše (ANO).

Náměstek pro zdravotní péči má podle ministerstva na starosti řízení sekce zdravotní péče, sledování odborné úrovně, kvality, dostupnosti a rozvoje zdravotní péče, koncepční práci, zdravotnictví v krajích nebo vzdělávání zdravotníků. Na starosti má také informatiku ve zdravotnictví nebo výzkum a vývoj ve zdravotnictví.

Zájemci musí působit jako státní zaměstnanci ve školství, výzkumu, zdravotnictví nebo oblasti životního prostředí čtyři z posledních osmi let a mít zkušenosti s řízením zaměstnanců. Předložit musí také motivační dopis.

Mezi podmínkami není oproti poslednímu výběrovému řízení na tento post bezpečnostní prověrka na stupeň důvěrné. Právě ta byla jedním z důvodů Prymulova odchodu. Vojtěch ji jako podmínku stanovil všem svým náměstkům, Prymula ji za více než rok nezískal. Důvody, proč tomu tak bylo, podle svých dřívějších vyjádření nezná.

Šedo skončil ve funkci 26. ledna. Ministr Blatný k tomu na twitteru napsal, že se nesetkaly jejich představy o fungování sekce zdravotní péče. Šedo, který předtím působil jako děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, po svém odchodu médiím sdělil, že problémy byly v komunikaci.

"V čem se naše představy lišily, jsem se nedozvěděl, neboť docent Blatný se vytrvale vyhýbal komunikaci. Postupně jsem ovšem vnímal i další kroky směřující k širší personální obměně," napsal Šedo ve vyjádření ČTK.

Šeda si jako náměstka vybral loni v létě tehdejší ministr Vojtěch. Společně působili necelý měsíc, Vojtěch 21. září rezignoval a nahradil ho Prymula. Ministrem byl do 23. října. Odejít musel poté, co v deníku Blesk vyšla jeho fotografie, jak vychází z restaurace na Vyšehradě, která měla být tou dobou kvůli vládním protiepidemickým opatřením zavřená.

Od té doby resort opustili tři náměstci. Po odchodu Vojtěcha odešel z úřadu také jeho politický náměstek Filip Vrubel. Ministr Blatný se na odchodu dohodl s bývalým prezidentem České lékárnické komory Lubomírem Chudobou, který nastoupil za Prymuly. Místo něj nastoupil Vladimír Černý, který je předsedou České společnosti pro anestezii, resuscitaci a intenzivní medicínu České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Od loňského jara koordinuje jako odborný poradce ministerstva kapacity lůžkové péče.

Skončit musela začátkem ledna kvůli svému přednostnímu očkování také politická náměstkyně Alena Šteflová. Náměstkem ministra je také hlavní hygienička Jarmila Rážová, která do funkce nastoupila během epidemie covidu-19 letos v červnu. Post zastávala jako pověřená už od března, kdy ministr odvolal Evu Gottvaldovou. Od října 2018 vede sekci pro ekonomiku a zdravotní pojištění náměstkyně Helena Rögnerová. Nejdéle působícím náměstkem je Radek Policar, který má od roku 2016 na starosti legislativu a právo.