MZd: Ubytovávání uprchlíků musí respektovat kapacity zdravotní péče

Praha - Současné ubytovávání uprchlíků podle náměstka ministra zdravotnictví Jakuba Dvořáčka nereflektuje dostupnost zdravotní péče. Nejvíc jich je v regionech, kde už dříve byly kapacity naplněné. Dětští lékaři mohou být zahlceni a může se omezit dostupnost péče i pro české děti, varoval Dvořáček na dnešním jednání sněmovního výboru pro zdravotnictví. Ministerstvo podle něj plánuje scénáře půl milionem až s milionem uprchlíků.

"Odpovědi na to budeme muset najít ve velmi krátké době. Budeme modifikovat ubytování nebo dostupnost péče? Strategie ministerstva vnitra to do budoucna bude muset brát v potaz," uvedl Dvořáček. Doplnil, že školy a zdravotní péče musí být dostupné pěšky nebo MHD.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) doplnil, že pojišťovny budou muset víc zmapovat síť dostupné zdravotní péče. "Praha nemá na to, aby tady bylo dalších 150.000 lidí. Nemá na to kapacitu škol ani zdravotních zařízení, možná má kapacitu ubytování," dodal.

Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek uvedl, že věková struktura uprchlíků je relativně příznivá z pohledu chronických a vážných onemocnění, ale nepříznivá z pohledu dostupnosti péče dětských praktických lékařů. "Ta síť to prostě nevstřebá, pokud se to bude centrálně řídit," dodal.

Upozornil také na to, že průměrný věk dětských lékařů je skoro 60 let a mladých nepřichází dostatek. Situace s dostupností kapacit je nejhorší v Praze, středních Čechách a Jihomoravském kraji, kam také dosud směřovalo nejvíc ukrajinských uprchlíků.

Zdravotní pojišťovny počítají, že náklady na zdravotní péči o ukrajinské uprchlíky mohou být do konce roku až 6,6 miliardy korun. S úhradami pro letošní rok podle Válka není problém, další peníze slíbila EU. Vzniká proto zvláštní finanční fond, který má podporu i velkých zemí EU. Jako rychlou pomoc bylo nyní uvolněno 100 milionů eur (asi 2,4 miliardy korun).

"Do budoucna budeme muset přemýšlet na tím, jak financovat závažně nemocné pacienty s nemocemi jako je cystická fibróza, onkologie a další nákladná onemocnění," doplnil náměstek.

Podle něj je třeba počítat i s tím, že tito pacienti po zahájení léčby už v ČR zůstanou, protože dostupnost takové specializované péče je na Ukrajině nízká a neexistuje tam veřejné zdravotní pojištění. Jejich léčbu by podle mohla hradit právě EU.

Lékaři mezi poslanci upozorňovali také na to, že péče o ukrajinské uprchlíky je kvůli jazykové bariéře i časově náročnější než o české pacienty. Válek informoval poslance výboru i o tom, že Česko přijalo některé ukrajinské děti s hematoonkologickými onemocněními. Ukrajinské děti se z ČR začínají také přesouvat do Rakouska a Německa, dodal.