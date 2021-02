MZd: Tento týden dorazí 196.000 dávek vakcíny proti covidu-19

Praha - Tento týden dorazí do Česka 196.000 dávek vakcíny proti covidu-19, příští týden o 20.000 méně. Na twitteru o tom informovalo ministerstvo zdravotnictví. Do tří nejpostiženějších krajů, Karlovarského, Královéhradeckého a Plzeňského, půjde navíc 3510 dávek vakcíny od firmy Pfizer/BioNTech. Podle informací na webu ministerstva zdravotníci v ČR aplikovali více než 545.000 dávek, k ochraně před nemocí covid-19 jsou třeba dvě dávky. Dostalo je 207.000 lidí.

Regionem, kde bylo za poslední týden nejvíce nových případů nákazy na 100.000 obyvatel, je podle zveřejněných dat Tachovsko v Plzeňském kraji. V posledním týdnu se tam nakazilo 733 lidí, což je na 100.000 obyvatel téměř 1350. Na rozdíl od Chebska, Sokolovska či Trutnovska, které vláda 11. února uzavřela pro cestování, okres Tachov uzavřený není.

Tachovský starosta Ladislav Macák (Patrioti Tachova) v sobotu uvedl, že nemá informace o tom, že by se měl region také uzavírat. Podle něj to není možné, protože v regionu je málo policistů, kteří by uzávěru hlídali, a chybí tam nemocnice. Uzavření okresu nenavrhuje podle informací ze soboty ani krajský hygienik a neví o něm ani hejtmanka. Nad 900 nakažených na 100.000 obyvatel mají také okresy Plzeňského kraje Klatovy a Plzeň-sever, okres Náchod v Královéhradeckém a Benešov ve Středočeském kraji.

Týdenní počty nově nakažených se zlepšily v uzavřených regionech Chebska v Karlovarském a Trutnovska v Královéhradeckém kraji, v obou je méně než 1000 nakažených na 100.000 obyvatel. Sousedící Sokolovsko, které je uzavřené, má 1222 nakažených na 100.000 obyvatel. Více než 1000 nových případů na tento počet obyvatel má i okres Karlovy Vary.

V Česku se očkuje proti nemoci covid-19 od loňského 27. prosince. Do středy 18. února, ze které pocházejí poslední ministerstvem zveřejněná data, výrobci dodali do ČR 667.000 dávek. Většina byla od firem Pfizer/BioNTech, po zhruba 40.000 dávkách dodaly také firmy Moderna a AstraZeneca. Původně plánované dodávky podle harmonogramu zveřejněného v očkovací strategii počítaly s 998.000 dávkami za leden a únor. V březnu by mělo dorazit přes 900.000 dávek, v dubnu téměř 1,5 milionu.