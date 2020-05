MZd se s laboratořemi na vyšší ceně testů na covid-19 nedohodlo

Praha - Na zvýšení ceny za odběry k testům na covid-19 pro samoplátce se ministerstvo dnes se zástupci laboratoří nedohodlo. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) ale novinářům po jednání řekl, že zvýšené náklady na odběrová místa bude kompenzovat laboratořím i nemocnicím připravovaná vyhláška. Úřad stanovil 15. května maximální cenu za testování na 1674 koruny a 82 korun za odběr. Krajské nemocnice, které testy provádějí, i asociace soukromých laboratoří to kritizovaly, cena podle nich nepokrývá jejich náklady a testovacích míst ubude.

Ministr na stanovené maximální ceně testu trvá, stejnou platí i zdravotní pojišťovny za testy pro pacienty, kterým je nařídí lékař nebo hygienická stanice. Kompenzační vyhláška bude upravovat úhrady pro všechny segmenty zdravotní péče, kterých se epidemie koronaviru dotkla. U nemocnic zohlední výpadek naplánované péče i náklady na péči o pacienty s covidem-19, u ambulancí nárůst péče přes telefon nebo mail. Peníze přidá i laboratořím s odběrovými místy.

"Za laboratoře trváme na přehodnocení ceny za vyšetření i odběr, jelikož z dlouhodobého hlediska jsou tyto ceny neudržitelné," uvedl šéf Asociace laboratoří QualityLab Kamil Doležel.

Placené testy potřebují zejména takzvaní pendleři, kteří jezdí za prací do zahraničí. Musí je podstupovat jednou měsíčně. Za test PCR z výtěru z nosohltanu lidé předtím platili většinou od 1700 do 3500 korun. Uvažovalo se také o tom, že by byly nutné při návratu ze zahraniční dovolené, až bude možné překračovat hranice. Některé země žádají negativní test i při vjezdu.

Současná testovací kapacita je podle informací ministerstva zdravotnictví ze začátku května asi 13.000 testů denně. Celkem jich bylo od 1. března včetně opakovaných u jednoho nakaženého provedeno přes 340.000. Maximum za jeden den bylo 9440. V dubnu a květnu se pohybují běžně mezi 3500 a 8800 denně, zejména v květnu se však méně testuje o víkendech a svátcích.