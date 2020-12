MZd předpokládá, že další vakcína proti covidu dorazí ve čtvrtek

Praha - Ministerstvo zdravotnictví předpokládá, že další dodávka asi 19.000 dávek vakcíny proti covidu-19 dorazí do Česka ve čtvrtek 31. prosince. Na dotaz ČTK to dnes sdělila mluvčí úřadu Barbora Peterová. Očkovací látka by měla směřovat i do nemocnic v krajích. Původně ji očekávaly už dnes a chtěly hned zahájit vakcinaci zdravotníků. Výrobce vakcíny dnes informoval, že zpoždění dodávky do zemí EU způsobily logistické potíže.

Očkování dnes plánovaly zahájit například nemocnice v Ústeckém nebo Moravskoslezském kraji. Hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller (ANO) uvedl, že nedostal žádné oficiální vyjádření. "Mají nám dát vědět dopředu dva až tři dny, a to se nestalo," uvedl. Dnes měly vakcíny dorazit také do Moravskoslezského kraje. Podle tamního hejtmana Iva Vondráka (ANO) první dávka dorazí až 31. prosince.

Firma Pfizer, která je spolu se společností BioNTech výrobcem první očkovací látky schválené pro použití v Evropské unii, dnes informovala, že dodávka do evropských států ze zpozdila kvůli potížím s logistikou.

V neděli bylo očkování zahájeno v prvních čtyřech nemocnicích v Praze a dvou v Brně. Na polovinu byla mezi tato dvě města rozdělena dodávka 9750 dávek. Brněnské fakultní nemocnice se podělily s dalšími nemocnicemi v kraji. Za neděli, která byla prvním dnem očkování, dostalo vakcínu asi 1260 lidí. Každý bude muset být do zhruba 21 dnech přeočkovaný druhou dávkou.