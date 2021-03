MZd počítá, že náklady na převozy pacientů do ciziny proplatí EK

Praha - Ministerstvo zdravotnictví počítá s tím, že náklady na převozy pacientů s covidem-19 do zahraničí nepřesáhnou 100 milionů korun. Hradit je bude ministerstvo ze svého rozpočtu a proplácet zřejmě Evropská komise ze speciálního rozpočtu, informoval dnes úřad v tiskové zprávě. Do systému, který evropskou pomoc řídí, nemocnice podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) zadaly dva požadavky na převoz pacienta, musí ale ještě doplnit další dokumenty. Podle ministra je možné, že se péče o ně ještě vyřeší převozem v Česku.

Pokud budou požadované dokumenty doplněny, tak druhá strana reaguje obvykle do několika desítek hodin. Není ale podle něj jasné, kam budou lidé v cizině převezeni. "To, kam se pacient odveze, je už otázkou přijímající strany," dodal. Není tak podle něj jasné, zda nebude cestovat po cizí zemi dál, než by jel při převozu v ČR.

Ministerstvo rozhodlo o využití nabídky převozů pacientů minulý týden, dnes vláda projednala návrh na jejich úhradu ze státního rozpočtu. "Výši nákladů na transporty nelze přesně odhadnout, protože nevíme, kolik pacientů bude nutné do zahraničí poslat ani jak daleko budou muset cestovat, a tedy zda pojedou sanitkou nebo poletí vrtulníkem. Předpokládáme, že tyto náklady nepřesáhnou 100 milionů a bude je hradit ministerstvo zdravotnictví. Tyto náklady by pak měla dle všeho refundovat Evropská komise ze speciálního rozpočtu, který na tyto případy vyhradila," uvedl ministr v tiskové zprávě.

Nemocnice dosud situaci řeší převozy pacientů v rámci republiky, denně je převážejí i vrtulníky letecké záchranné služby. Vláda minulý týden umožnila do nemocnic povolávat lékaře a další personál z jiných zařízení a ambulancí, ode dneška platí pracovní povinnost pro studenty části ročníků medicíny a zdravotních škol. Pacienti z českých nemocnic by mohli směřovat do Německa, Švýcarska nebo Polska. Nemocnice v Karlovarském kraji žádaly umožnění překladů pacientů do Německa už od začátku ledna.