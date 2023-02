MZd navrhne zařazení kratomu na seznam návykových látek, pokud neproje regulace

Praha - Nepodaří-li se do dvou měsíců připravit jinou legislativní regulaci návykové látky kratom, chce ji ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) zařadit na seznam návykových látek. Na tiskové konferenci po dnešním jednání vlády řekl, že to ale nepovažuje za ideální řešení. Tím jsou podle něj nová legislativní pravidla, která pro regulaci kratomu a dalších návykových látek rostlinného původu připravuje národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. Kratom v Česku podle odhadů užívají desítky tisíc lidí.

Vláda podle Válka dnes návrh legislativy diskutovala. "Dohoda zní, že tento návrh legislativy předloží ve velmi krátké době k diskusi pro jednotlivé resorty, kterých se to týká," uvedl Válek. Předpokládá, že do konce dubna bude bude legislativa připravená natolik, aby mohla jít do připomínkových řízení a postupně ji projedná vláda a Parlament.

"Pokud bychom se shodli, že toto není správná cesta, tak v květnu navrhnu zařazení této látky na seznam (návykových látek) do té doby, než se ta legislativa projedná, abych to zjednodušil," řekl ministr. Světová zdravotnická organizace (WHO) podle něj zařazení kratomu na seznam zakázaných návykových látek nedoporučuje. Druhou možností regulace je podle Válka omezení prodeje jako u tabáku a alkoholu, které jsou také návykovými látkami se zdravotními riziky.

"Shodli jsme se, že by bylo dobré připravit třetí typ legislativy, který bude obecnější. Bude se týkat návykových látek přírodního původu," doplnil. Chce tím možnost daleko efektivněji reagovat na nové látky.

Kratom má v malém množství povzbuzující účinky, ve větších dávkách utlumuje. Podle monitorovacího střediska nepatří mezi vysoce rizikové látky, jeho nadměrné užívání může vést k závislosti. Může být toxický. Pomáhá ale také případně zvládat abstinenční příznaky při závislosti na opiátech, vysokém tlaku, únavě a má i protizánětlivé účinky.

V minulém roce média upozorňovala na to, že kratom je v Česku volně dostupný třeba v automatech. Získat ho tak mohou i děti. Podle zástupců asociace sdružující výrobce i expertů chybějící zákonný rámec neumožňuje prodej omezit podle věku. Ze závislosti se někteří uživatelé léčí, jejich počty jsou ale ve srovnání s jinými legálními látkami velmi nízké. Riziková je tato látka podle Válka především v kombinaci s dalšími návykovými látkami.