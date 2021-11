MZd navrhne neuznávat negativní testy, plošné testování ve školách nebude

Praha - Ministerstvo zdravotnictví ve čtvrtek vládě navrhne, aby se od pondělí 22. listopadu dál nepoužívaly jako covidový certifikát negativní testy, ani metodou PCR, ani antigenní. Výjimku budou mít děti od 12 do 18 let, které se budou moci tam, kde jsou potvrzení vyžadována, prokázat PCR testem, mladší děti žádné potvrzení nadále mít nemusí. Novinářům to dnes řekli ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) a hlavní hygienička Pavla Svrčinová. Plošné testování ve školách pokračovat nebude. Ministr Vojtěch odmítá tvrzení, že se vláda ohledně covidu bojí rozhodovat.

"Myslím, že opatření jsou poměrně razantní," řekla Svrčinová. Podle ní se dotknou zhruba 2,5 až 2,8 milionu lidí. Vojtěch doplnil, že Česko postupuje stejně jako okolní země. Odmítl, že by vláda něco zanedbala a opatření jsou přijímaná pozdě.

Výjimky z opatření budou mít lidé, kteří dostali první dávku očkování nebo jsou do 14 dní po druhé, musí ale předložit současně PCR test, nebo osoby, které se nemohou očkovat ze zdravotních důvodů. Těm ale lékař musí důvod kontraindikace očkování zapsat do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN). Spolu s rozočkovanými a dětmi do 18 let budou mít podle Svrčinové nárok na pět PCR testů za měsíc hrazených z veřejného zdravotního pojištění, očkovaní lidé dál na dva hrazené testy.

Dál se prokazovat testem bude možné také například při nástupu do lázeňské péče, ubytování na vysokoškolských kolejích nebo při volbách do správních orgánů právnických osob. PCR testy i testy antigenní se budou uznávat i pro návštěvy nemocnice nebo zařízení sociálních služeb, včetně přítomnosti otce u porodu.

V současné době se lidé musí prokazovat covidovým certifikátem podle platných opatření například pro návštěvu restaurace, sportovních a kulturních akcí, služeb péče o tělo, památek, muzeí nebo zoologických a botanických zahrad nebo při ubytování. Výjimky pro některá místa podle ministra nebudou kromě zdravotnických a sociálních zařízení, lázní a vysokoškolských kolejí. "Všude bude nutné mít prodělání nemoci nebo očkování," řekl.

Další případná opatření by podle ministra mohla dopadnout na hromadné akce, které jsou pro šíření viru velmi rizikové. Podle Svrčinové by znovu mohly být zavedeny sektory pro návštěvníky s oddělenými vchody nebo zrušen prodej občerstvení. "Záleží na organizátorech. Pokud se nebude opatření kontrolovat a dodržovat, pak se skutečně může stát, že akce budou zcela zrušeny," doplnil Vojtěch.

Vojtěch také lidi vyzval, aby se vyhýbali velkým kolektivům a maximálně omezili kontakty. Organizátorům akcí, zejména firemních vánočních večírků nebo třeba školních srazů, doporučil, aby je odložili. I na venkovních akcích, jako jsou vánoční trhy, by lidé měli nosit respirátory a dodržovat rozestupy. Firmy by měly od zaměstnanců vyžadovat covidové certifikáty a umožnit práci z domova.

"Jsou to doporučení, protože si myslíme, že situace je také o individuální odpovědnosti každého. Pokud nejsou opatření dodržována, tak jsou k ničemu. Věříme v to, že pokud dáme důrazná doporučení, tak občané i organizátoři a provozovatelé si je vezmou k srdci," uvedl. Dodal, že doufá v to, že to bude fungovat.

Podle Vojtěcha končí v nemocnicích zejména neočkovaní lidé. "Pokud chceme zabránit té katastrofě přehlcení intenzivní péče, tak v tuto chvíli musíme konat. Nejhorší scénáře ukazují, že bychom mohli dosáhnout na čísla, která by byla velmi podobná jako v jarní vlně a možná, že i o něco horší," uvedl ministr. V polovině března bylo v nemocnicích najednou 9500 hospitalizovaných s covidem-19, přes 2000 na JIP.

Reálně podle ministra hrozí to, že by se intenzivní péče přeplnila a kapacity by nedostačovaly na péči o akutní pacienty. Dodal, že nemocnicím nařídil, aby maximálně navýšily kapacity pro podávání léku na covid-19, takzvaných monoklonálních protilátek. Brání šíření viru v těle a chrání před vážným průběhem nemoci.

Neočkované vyzval, aby si nechali podat co nejdříve první dávku. "Nyní je to poslední šance, jak prožít v zásadě klidné Vánoce bez toho, abychom tady měli zahlcené jednotky intenzivní péče," dodal.

Plošné testování ve školách po 29. listopadu pokračovat nebude

Plošné testování ve školách podle hlavní hygieničky Pavly Svrčinové pokračovat po 29. listopadu nebude. Pokud se objeví ohnisko ve škole nebo třeba ve firmě, bude na žádost krajské hygienické stanice otestováno pomocí PCR testů, řekla dnes novinářům. Doplnila, že plošné testy má v Evropě zavedeno jen Rakousko, Řecko a některé německé spolkové země. Odborníci včetně Mezioborové skupiny pro epidemické situace (MeSES) plošné testy ve školách i firmách doporučují.

"Ve školách se testovat bude, ale systémem, že pokud se tam vyskytne ohnisko a krajská hygienická stanice vyhodnotí, že je potřeba provést testování většího počtu žáků, tak bude provedeno testování jedné třídy, jednoho pavilonu nebo i celé školy," řekla hygienička. V současné době podle ní navíc není největší ohnisko nákazy ve škole, ale ve výrobním závodě.

Podle ní plošné testování není efektivní, nákaza se šíří i v zemích, které ve školách testují. "Když se podíváte na čísla, jak vypadá nákaza jak v Rakousku, tak v některých spolkových zemích Německa a celkově v Německu, tak ten efekt tohoto opatření, plošného testování ve školách, tam není. Ta čísla jsou podobná, v Rakousku je pomalu vyšší sedmidenní incidence než v České republice. Takže k tomuto kroku nepřistoupíme," dodala.

Podle ní je připraveno 42 mobilních laboratorních odběrových týmů, 25 armádních a 50 odběrových sanitek, které mohou k takovému odběru vyjíždět. V úterý podle ní jednalo ministerstvo zdravotnictví s resortem školství o tom, jak se bude testování v ohnisku nákazy organizovat. "A nejenom ve školách, stejný princip bude i ve firmách a dalších zařízeních sociálních a zdravotnických," dodala.

V současné době je schváleno plošné testování antigenními samotesty ve školách na pondělí 22. a 29. listopadu. V části škol se testuje už od začátku listopadu. V pondělí 1. listopadu odhalily testy v osmi okresech asi 700 pozitivně testovaných. O týden později se testovalo v 31 okresech a nákaz bylo 3423, z nich více než tři čtvrtiny byly na základních školách. Ve 22 okresech se testovalo také v pondělí 15. listopadu, výsledky ještě k dispozici nejsou.

Vojtěch odmítá tvrzení, že se vláda ohledně covidu bojí rozhodovat

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) odmítl tvrzení, že se nynější vláda bojí přijímat opatření proti šíření covidu a bála se rozhodovat. Řekl to na odpolední tiskové konferenci v reakci na dopolední kritická slova představitelů nastupující vládní koalice. Prohlásil mimo jiné, že má plné zuby politizace covidu. Ministerstvo podle něj už nebude čekat na to, až se k navrhovaným opatřením vyjádří AntiCovid tým dosavadních opozičních stran.

"Musím říci, že mě zcela fascinují výroky některých politiků, které jsem dnes v médiích zaznamenal, a divím se, že nemají v sobě trošku studu,“ prohlásil Vojtěch. Uvedl, že nově zaváděná opatření platná od pondělí 22. listopadu ministerstvo představovalo AntiCovid týmu nastupující vládní koalice již v pátek. "Jasně jsme dali na stůl razantní opatření, která hodláme zavést,“ řekl Vojtěch.

Ministerstvo zdravotnictví ve čtvrtek vládě navrhne mimo jiné to, aby se od pondělí dál nepoužívaly jako covidový certifikát negativní testy. Současně však navrhne některé výjimky. Hlavní hygienička Pavla Svrčinová označila navrhovaná opatření za dostatečně razantní.

Například předseda STAN Vít Rakušan dopoledne na Národní třídě prohlásil, že se dosluhující kabinet Andreje Babiše (ANO) i v souvislosti s koronavirem tváří, že už nevládne. "Myslím, že opatření budou muset přijít a řešit se ta situace bude muset. Zneklidněně sleduji, že současná vláda se tváří a vytváří mediální obraz, že už nevládne," řekl Rakušan. Předseda Pirátů Ivan Bartoš označil za chaos, že členové končící vlády libovolně bez jasně známých pravidel a parametrů komentovali vývoj pandemie. Podle lídra pětikoalice a kandidáta na premiéra Petra Fialy (ODS) se nedaří spolupracovat s končící vládou.

"Přitom skutečně ta rozhodnutí byla na stole. Byla zablokována, byla zdržena AntiCovid týmem, který se k nim postavil negativně. Takže já naprosto a zásadně odmítám, že bychom se báli rozhodnout, že bychom nebyli dost rozhodní, že bychom nechtěli přijmout opatření," řekl Vojtěch. Dnešní dopolední vyjádření ho "nadzvedla".

Odborníci z AntiCovid týmu se mají ve čtvrtek setkat s Vojtěchem a představit mu své návrhy opatření. Podle ministra je však nutné mít korektní otevřený vztah a jasně si sdělit situaci. "Myslím si, že máme mít korektní vztahy,“ řekl a dodal, že je připraven se s odborníky setkat.