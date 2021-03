Praha - Ministerstvo zdravotnictví dostalo za úkol vyřešit situaci, kdy povinné testování ve firmách zaplnilo veřejná testovací místa na covid-19, řekl po dnešním zasedání Ústředního krizového štábu (ÚKŠ) jeho šéf a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Stát by podle něj například mohl přispívat občanům na nákup samotestů v obchodech či lékárnách podobným způsobem jako přispívá firmám.

Povinné testování musely firmy zahájit minulý týden. Velké nad 250 zaměstnanců měly s testováním začít ve středu a dokončit ho mají do 12. března. Střední podniky s 50 až 249 pracovníky s testováním měly začít v pátek. Ode dneška se povinnost týká i větších úřadů. "Celá řada firem si to vyložila tak, že naplno využívá kapacity systému antigenního testování pro veřejnost," kritizoval dnes Hamáček.

Video: MZd má za úkol vyřešit přeplnění antigenních testovacích míst

10.03.2021, 13:00, autor: ČTK/Ministerstvo vnitra, zdroj: Ministerstvo vnitra

Testování je proto pro zájemce, kteří se netestují kvůli zaměstnání, prakticky nedostupné, připustil vicepremiér. "Ministerstvo zdravotnictví dostalo za úkol připravit návrh změny a dalšího postupu tak, aby se toto riziko velmi rychle odstranilo," uvedl. Ministři v posledních dnech apelovali na firmy, aby místo posílání zaměstnanců do veřejných míst testy prováděly prostřednictvím svého lékaře či samotestů.

Stát přispívá na firmám na jeden test 60 korun. "Za mě by bylo ideální, kdyby ta kompenzace byla pro každého občana, nebylo to vázáno na firmy. Každý občan by měl z fondu prevence těch nějakých 60 korun kompenzaci a mohl by si to využít k otestování v zaměstnání nebo pro vyzvednutí samotestu v lékárně či jiném obchodě, jako to mají třeba v Rakousku," uvedl Hamáček. Ulevilo by to podle něj i obcím a krajům. Řada opozičních stran tvrdí, že příspěvek 60 korun je nedostatečný, žádají až stokorunu, aby bylo možné využívat dostatečně kvalitní testy.

Ministři už v pondělí připouštěli, že problém budou muset řešit určitým vládním opatřením. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) označil zaplnění veřejných testovacích míst za problém. "Apeloval bych na zaměstnavatele, aby minimálně či vůbec nevyužívali veřejná testovací místa, ta jsou pro veřejnost," řekl po pondělním jednání vlády.