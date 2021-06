MZd doporučuje zvážit cestu do Baku a čtvrtfinále ME raději sledovat v televizi

Praha - Ministerstvo zdravotnictví doporučuje českým fanouškům, aby kvůli covidu-19 zvážili cestu na sobotní čtvrtfinále fotbalového mistrovství Evropy mezi ČR a Dánskem v Baku. Ministr Adam Vojtěch (za ANO) doporučil duel s ohledem na epidemická rizika sledovat v televizi. Ázerbájdžán je v tmavě červené kategorii zemí s velmi vysokou mírou rizika, připomnělo v tiskové zprávě ministerstvo. Znamená to nutnost se kvůli návratu do ČR testovat a trávit čas v samoizolaci.

Cesta na zápas v Baku je riziková kvůli fluktuaci velkého počtu lidí, uvedlo ministerstvo. Kvůli hrozbě nových mutací covidu-19 proto úřad doporučuje, aby fanoušci cestu zvážili. "Naprosto rozumím fanouškům, kteří chtějí podpořit českou reprezentaci. Je ale nutné zvážit také riziko, které s sebou návštěva tak velké akce v Baku nese. Chtěl bych proto všechny fotbalové fanoušky vyzvat, aby si zápas raději užili u televizních obrazovek a dlouhé cestě do Ázerbájdžánu se vyhnuli," uvedl Vojtěch.

Pokud se fanoušci do Baku vypraví, musí dbát základních opatření proti covidu. Na stadionu považuje ministerstvo za nutné nosit nejlépe respirátor třídy FFP2, v jeho okolí je vhodná alespoň chirurgická rouška. Hlavní hygienička Pavla Svrčinová doporučuje pravidelné mytí a dezinfekci rukou. "Doporučuji také vyhýbat se lidem, kteří vykazují příznaky respiračního onemocnění. Mimo to je nutné používat pouze jednorázové obaly a nesdílet nápoje a pokrmy s ostatními lidmi," uvedla.

Ázerbájdžán patří do tmavě červené kategorie zemí s velmi vysokou mírou rizika. Lidé, kteří se ze země vrátí, musí před návratem do ČR vyplnit příjezdový formulář. Fanoušci, kteří nejsou plně očkovaní či nemají doklad o prodělaném covidu z posledních 180 dnů, musí při návratu hromadnou dopravu předložit výsledek nejvíce 48 hodin starého antigenního, či maximálně 72 hodin starého PCR testu. Mezi pátým a 14. dnem po návratu musí v ČR absolvovat další PCR test a do doby jeho výsledku být v samoizolaci.

V izolaci musí po návratu zůstat i lidé s dokončeným očkováním a ti, kdo prodělali v posledních 180 dnech covid-19. PCR testu se musí podrobit do pěti dnů po návratu z Ázerbájdžánu.

Při cestě do Baku musí fotbaloví příznivci předložit buď negativní PCR test na koronavirus, který nebude starší 72 hodin, dokončené očkování, nebo doklad o prodělání nemoci. Zároveň ázerbájdžánské úřady na základě vstupenky vydávají speciální víza. Navíc je potřeba mít negativní PCR test pro odjezd ze země.