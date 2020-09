MZd dnes přijme jednotný postup pro karanténu ve školách

Praha - Ministerstvo zdravotnictví přijme dnes jednotný postup k nařizování karantén ve školách kvůli covidu-19. Vydá nařízení, podle něhož by do karantény šel jen nakažený školák, pokud by se ve třídách nosily masky a respirátory. Nemusely by se tak kvůli koronavirové nákaze zavírat celé třídy či školy. Na semináři o telemedicíně to dnes řekl vládní zmocněnec pro výzkum ve zdravotnictví Roman Prymula.

V Česku přibývá škol, kde se kvůli karanténě neučí, nebo jsou úplně zavřené. Hygienici opatření většinou nenařizují, rozhodnout o nich mají ředitelé. Podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) je nutné, aby hygienické stanice postupovaly jednotně a nenechávaly odpovědnost na vedení škol. Plaga o tom jedná s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (za ANO).

"Je pravda, že ten přístup hygieniků ani zdaleka není uniformní. V tuhle chvíli se připravují a dnes vyjdou opatření, která se toho budou týkat. Pokud by do karantény mělo jít dítě ze třídy, kde se používají masky nebo respirátory, tak ostatní nepůjdou. Budeme to brát tak, že tady není riziko," uvedl Prymula.

Podle něj by měl být jednotný postup, kdo do karantény půjde. "Takovou optikou, že se někde daly do karantény celá oddělení (nemocnic) a třídy, bychom za chvíli zavřeli všechno, protože ty nárůsty (počtu případů covidu-19) tu budou nepochybně," řekl Prymula. Dodal, že připravovaná opatření se ve školách přijmou plošně v regionech, kde se zhorší epidemiologická situace.

Česko má v posledních dnech každý den rekordní počet nových potvrzených případů nákazy koronavirem. Ve středu poprvé přesáhl 600 a dostal se na 649. Ve čtvrtek ministerstvo zdravotnictví evidovalo 680 nakažených. Nejhorší je situace v Praze. Ta už minulý týden na semaforu podle rizika šíření nákazy získala oranžovou barvu.