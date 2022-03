MZd chce zaměstnávání ukrajinských zdravotníků řešit i na úrovni EU

Praha - Ministerstvo zdravotnictví nemůže podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) zjednodušit uznávání kvalifikací ukrajinským zdravotníkům. Chce jim ale umožnit ve zdravotnictví pracovat na jiných pozicích. Například mohou tlumočit a pomáhat s komunikací na tzv. UA pointech, tedy ambulancích, které vznikají v nemocnicích a zajišťují zdravotní péči pro ukrajinské uprchlíky. Řekl to dnes novinářům na 16. kongresu primární péče. Podobně využívají zdravotníky z Ukrajiny už i některé lékařské ordinace, potvrdila předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Ilona Hülleová.

O uznávání odborné kvalifikace ukrajinských zdravotníků chce Válek jednat na úrovni celé EU. Bude to i jedním z témat, které bude probírat s komisařkou pro zdraví Stellou Kyriakidisovou, která příští týden přiletí do Prahy. Vzdělávání zdravotníků obecně bude součástí témat českého předsednictví, Válek má záměr podmínky sjednotit.

Zjednodušit je pouze pro uprchlíky z Ukrajiny podle něj možné není. "Jsme v Evropské unii, takže nemůžu měnit v jedné zemi podmínky, které platí pro celou Evropu. Chystáme, aby se zdravotníci z Ukrajiny mohli co nejdříve dostat do systému v nějaké alternativní variantě po dobu, co jim platí vízum strpění," uvedl.

Ukrajinští zdravotníci by zatím mohli například pomáhat v komunikaci s pacienty, tlumočením, odebíráním anamnézy. Chce jim také nabídnout kurzy češtiny. V případě, že se rozhodnou zůstat v Česku delší dobu a ve zdravotnictví pracovat, musí získat příslušná povolení, která obsahují jazykovou a odbornou zkoušku a uznání dosaženého vzdělání.

"Domluvili jsme se v rámci Evropské unie, že v případě víza strpění nebudeme trvat na notářsky ověřených přeložených dokumentech," dodal. Chce také častější termíny těchto zkoušek, které jsou v současné době dvakrát ročně.

Už před epidemií covidu-19 v Česku chybělo asi 2500 zdravotních sester, nedostatek je i lékařů některých odborností v konkrétních regionech. Lékařů z Ukrajiny eviduje Česká lékařská komora kolem 600, další teprve pracují na uznání vzdělání. Zubařů je v ČR z Ukrajiny či Ruska podle České stomatologické komory asi tisícovka z 9000 aktivních stomatologů. Například velké pražské nemocnice mají řádově desítky sester z Ukrajiny.