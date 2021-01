MZd by od čtvrtka mělo zveřejňovat i denní data o očkování

Praha - Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) po úterní schůzce s Piráty a hnutím STAN přislíbil zveřejnit ve čtvrtek data o očkování proti covidu-19 rozčleněné na kraje i na věkové skupiny. Na dnešní tiskové konferenci ve Sněmovně to řekla první místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová. Pro ČTK poté upřesnila, že úřad by měl zveřejňovat týdenní údaje o rozvozu vakcín do krajů a denní čísla přímo o vakcinaci, což později ve Sněmovně na dotaz ČTK potvrdil Blatný.

Data by se měla zaměřit na jednotlivé kraje, věkové skupiny, počty naočkovaných zdravotníků a podobně. "Nicméně řada potíží stále zůstává. Chceme přívětivou aplikaci, registrační systém, který nebude soutěží, který umožní plánovat obcím a starostům, kteří chtějí pomoci seniorům, který nebude jako závod o čas," řekla Richterová.

O zveřejňování dat hovořil Blatný s Ústavem zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). Jednou za týden bude aktualizovaný počet dodávek vakcín do jednotlivých krajů, denně budou zveřejňovány informace o proočkovaných lidech v daných krajích.

Předseda STAN Vít Rakušan dnes na tiskové konferenci uvedl, že vláda příliš nekomunikuje se samosprávami o očkování. Podle pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) nefunguje koordinace ze strany kabinetu, naopak na úrovni krajů organizace funguje.

"Skutečností je to, že Praha a zejména pražští senioři se stali obětí osobního PR pana premiéra, který ani neusiluje o spravedlivou distribuci vakcín, natož aby byl schopen to organizačně zajistit," kritizoval Hřib. Premiér Andrej Babiš (ANO) podle něj konstatoval, že Praha nemá nárok na to, aby si očkování řídila sama. Požádal Blatného o schůzku, není podle něj možné, aby byl obcházen krajský koordinátor očkování.

Vakcínu zatím dostali zejména relativně mladí lidé nepatřící k primárně ohroženým skupinám, řekl Hřib. V Praze byla jen čtvrtina očkovaných starší 65 let, přitom tvoří přes 70 procent hospitalizovaných s covidem-19 a přes 94 procent zemřelých," poznamenal primátor. Informační linky starostů jednotlivých městských částí pak podle Hřiba také nemají podporu vlády, protože nemají přístup do rezervačního systému. Magistrát také připravuje informační kampaň o očkování.

Středočeská hejtmanka Petra Pecková (STAN) uvedla, že kraj dostal z dosavadního přídělu jen sedm procent dodávek, přestože je největším a nejlidnatějším v ČR. Zdaleka tak nejsou naočkováni zdravotníci, zaměstnanci sociálních služeb ani všichni klienti zařízení sociálních pobytových služeb. Krajští koordinátoři podle mě pouze rozdělují dodávky vakcín mezi jednotlivé nemocnice, nic jiného dělat nemohou.

Z úterního jednání Asociace krajů s premiérem Babišem a Blatným vyplynulo, že by systém mohl sám objednávat seniory na volná místa pro očkování například podle jejich stáří, řekl liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). Centrální systém podle něj bude potřeba dolaďovat podle požadavků očkovacích center. Za rozumnou dohodu má, že se začnou vakcíny rozdělovat podle počtu obyvatel starších 65 let v jednotlivých regionech.

K očkování proti covidu-19 se od pátku registrovalo víc než 180.000 lidí starších 80 let. Termín pro podání vakcíny dostalo z on-line registračního systému 63.000 z nich. Údaje v úterý večer ČTK sdělil vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci Vladimír Dzurilla. Blatný ve Sněmovně řekl, že k úterním 11:00 bylo v Česku podáno téměř 130.000 vakcín proti koronaviru. Naočkováno je tak podle něj 1,3 procenta populace, což je průměr v Evropě.

Přednostně jsou očkováni zdravotníci a lidé v domovech pro seniory, od soboty také lidé nad 80 let, kteří žijí mimo sociální zařízení a dostali termín pro očkování v on-line systému. Vedle zdravotníků, zejména těch pečujících o pacienty s covidem-19, mají senioři při vakcinaci přednost, protože je koronavirus ohrožuje výrazně silněji než mladší generace.