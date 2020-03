MZd by mělo učinit objednávku na dalších 1,4 milionu respirátorů

Praha - Ministerstvo zdravotnictví by dnes mělo objednat dalších 1,4 milionu respirátorů. Novinářům to řekl ministr Adam Vojtěch (za ANO). Mimoto bude dnes podle něj dodáno do nemocnic 60.000 respirátorů, v příštím týdnu dalších 290.000. Situaci přirovnal k obchodování na burze, neboť o ochranné prostředky mají podobně urgentní zájem další země.

"Nyní děláme objednávku na dalších 1,4 milionu respirátorů. Vypadá velmi dobře, že bychom měli dnes učinit závaznou objednávku, což by nám velmi pomohlo, pokud bychom měli takový počet. Máme rozjednané i další firmy," řekl Vojtěch.

Zopakoval také, že v pondělí by do České republiky mělo dorazit pět milionů roušek. "Jsou důležité zejména pro ochranu potenciálně rizikových pacientů třeba v zařízeních sociálních služeb," uvedl ministr. Roušky by měly být k dispozici například personálu, dále také lidem poskytujícím domácí péči a terénní služby.