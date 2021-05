MZd asi na 180 dní prodlouží dobu, která chrání po prodělání covidu

Praha - Ministerstvo zdravotnictví bude upravovat pravidla pro prokazování toho, že u člověka nehrozí nákaza covidem-19. Až na půl roku by se měla prodloužit doba, po kterou se za bezpečného považuje po prodělání nemoci. Po stejnou dobu se také nebude možné nechat očkovat. Do budoucna by až dva týdny mohl platit negativní PCR test. Novinářům to dnes řekl ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO).

Dosud se považuje za bezpečných 90 dní po prodělání nemoci. "Studie ukazuje, že i po půl roce protilátky a buněčná imunita pro prodělání onemocnění člověka významně chrání, takže určitě je dobré toho využít," řekl ministr.

Česko v tom bude postupovat spolu s okolními zeměmi, například Německo už lhůtu prodloužilo. Změna by se podle Arenbergera měla projevit nejpozději v době, kdy bude pro veřejnost dostupný evropský covid pas pro prokazování bezinfekčnosti. Pilotně se bude v ČR testovat od příštího týdne.

Další možností, jak bezinfekčnost prokázat, je 14 dní od druhé dávky očkování nebo negativní test. Doba jeho platnosti je zatím stanovená u PCR testu i antigenního testu v mimořádném opatření vždy v souvislosti s konkrétní akcí či službou. Pro návštěvu kadeřníka může být test až 72 hodin, pro pobyt v lázních jen 48 hodin.

Arenberger řekl, že testy budou dál placeny z veřejného zdravotního pojištění. Antigenní je hrazený jednou za tři dny, PCR test je zdarma pro lidi s příznaky, které na něj pošle lékař, nebo pro ty, kdo byli v rizikovém kontaktu s nakaženým. V pátek ministr řekl, že antigenní testy zřejmě nebudou zdarma tak často.

Dosáhnout chce i levnějšího PCR testu pro samoplátce. "Uvažujeme, že platnost PCR testu pro preventivní testování bude 14 dní," dodal. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) je třeba vyřešit možnosti cestování do zahraničí pro děti. "My samozřejmě nechceme, aby rodiny něco platily. Pro děti musíme asi aplikovat ty antigenní testy, otázka je jestli je budou další země akceptovat. Pokud by akceptovaly PCR, tak musíme najít cestu, jak je zaplatit," uvedl.

Podobně by se podle Arenbergera měly ze zdravotního pojištění hradit testy i dětem v Česku, pokud by byly potřebné pro letní tábory nebo třeba školy v přírodě.