MZ a pojišťovny se dohodly na nové síti urgentních příjmů

Praha - Urgentní příjem pro vážně zraněné pacienty a lékařská pohotovost by měly být v budoucnu v každém okrese, v kraji pak jeden větší. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) se na tom dohodl se zástupci zdravotních pojišťoven, se kterými dnes podepsal memorandum o spolupráci při budování sítě zdravotních zařízení s urgentními příjmy. Dokument navazuje na koncepci, kterou ministerstvo představilo v září. Na budování center chce využít peníze z EU. Zdravotní pojišťovny mají dát na provoz těch už fungujících v příštím roce dvě miliardy korun navíc.

Memorandum definuje síť poskytovatelů akutní lůžkové péče zajišťující urgentní příjem a dělí je do dvou skupin podle velikosti. Velké urgentní příjmy, označované jako prvního typu, mají být ve velkých nemocnicích, zejména fakultních a velkých krajských. Kromě toho by měly síť tvořit urgentní příjmy druhého typu na úrovni okresních nemocnic. Celkem by mělo vzniknout 96 center.

Zdravotní pojišťovny se memorandem zavázaly k zajištění dostupnosti i financování péče na urgentních příjmech v návaznosti na úhradovou vyhlášku a zdravotně pojistné plány na příští rok. Nejmenší centra by měla dostat dva miliony korun, největší prvního typu pak 30 milionů korun, řekl dnes Vojtěch. Už v příštím roce ale budou nemocnice vykazovat i jednotlivé výkony, od roku 2021 budou jednotlivě i hrazené pojišťovnami. Dalších 1000 korun mohou nemocnice získat za každého pacienta přijatého od zdravotnické záchranné služby.

Urgentní příjem funguje jako centrální místo, kam dorazí pacienti vlastními silami i kam je vozí sanitky. Lékaři urgentního příjmu pak pacienty roztřídí a případně odešlou na další oddělení. Jednodušší případy vyřeší pohotovost sloužící praktický lékař, složité budou mít komplexní péči včetně vyšetřovacích metod. Oddělení má i vlastní lůžka pro ty, kteří nemohou být přeloženi na specializovaná oddělení.

U každého urgentního příjmu s nonstop provozem by měla být zároveň mezi 16:00 a 22:00 a o víkendech od 9:00 do 16:00 pohotovostní služba praktických lékařů. Sloužit by tam měli lékaři dobrovolně. Dětská pohotovost zůstane na dětských odděleních nemocnic, stomatologická bude v ordinacích zubních lékařů. Obsazování služeb má organizovat Česká stomatologická komora.

Záměr ministerstva již v září přivítala předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Mračková Vildumetzová (ANO). Podle ní to nemocnicím pomůže v hospodaření, protože většina z nich dodnes na provoz urgentních příjmů nedostávala ani korunu. Například v Karlovarském kraji by si díky zvýšení plateb polepšila jak nemocnice v Karlových Varech, tak nemocnice v Chebu, řekla.