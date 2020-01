Myslivci odchytli v Temelíně 21 zajíců a pustili je do přírody

Myslivci odchytili 11. ledna 2020 v areálu Jaderné elektrárny Temelín 21 zajíců. Zvířata pak následně pustili do volné přírody. Zajíci se do areálu dostali během výstavby v 80. letech minulého století. Oplocením elektrárny získala zvířata plochu o rozloze 123 hektarů. Myslivci se snaží odchytem a puštěním do přírody posílit slábnoucí populaci tohoto druhu. Na snímku je dobrovolnice plašící zajíce v blízkosti chladících věží. ČTK/Homolka Jan