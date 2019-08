Myslivci na Brněnsku našli další uhynulé zajíce

Žatčany (Brněnsko) - Myslivci našli v Žatčanech na Brněnsku 15 uhynulých zajíců. ČTK to řekl předseda žatčanského mysliveckého sdružení Zdeněk Vágner. Podle něj mají myslivci podezření, že se zajíci otrávili látkou na hubení hrabošů. Čekají na výsledky rozboru. Použití nikdo myslivcům neoznámil, což je ze zákona třeba. Desítky uhynulých zajíců našli už myslivci ve Šlapanicích a v Brně-Tuřanech v lokalitě Dvorska. Podle předsedy Okresního mysliveckého spolku Brno-město Zdeňka Živěly se u nich potvrdila otrava Stutoxem II na hubení hrabošů.

Plošné použití jedu Stutox II není dovoleno.

V Žatčanech se objevilo 15 mrtvých zajíců. "Dali jsme to na rozbor a čekáme na výsledky, které jsme ještě nedostali," uvedl Vágner. Podle něj existuje podezření, že se zajíci otrávili látkou na hubení hrabošů stejně jako ve Šlapanicích nebo v Tuřanech. "Jakmile se nám to potvrdí, budeme to řešit," dodal Vágner. Podle něj použití látky nikdo neoznámil, což je ze zákona nutné. Látka by mohla být rozházena plošně odhadem na 30 hektarech.

V Tuřanech našli myslivci 37 otrávených zajíců a ve Šlapanicích 25 zajíců a tři bažanty. Podle myslivců v obou lokalitách někdo rozesel po poli látku na hubení hrabošů, aniž to oznámil, což ze zákona musí. Stutox II se tak může nacházet odhadem na více než 130 hektarech.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský minulý týden povolil rozhazování jedu na hubení hlodavců Stutox II kvůli přemnoženým hrabošům. Po vlně kritiky ministerstvo zemědělství platnost povolení pozastavilo. Podle ministerstva zatím lze aplikovat přípravek jen do nor hlodavců. Ministerstvo životního prostředí a ekologické organizace upozorňovaly, že plošná aplikace jedu může ohrozit ptáky, divokou zvěř nebo psy a kočky. Zemědělci namítají, že jen plošná aplikace jedu může zamezit kalamitě, kterou přemnožení hraboši způsobují.