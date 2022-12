Myslivci budou na Liberecku kvůli moru prasat vyhledávat uhynulá zvířata

Praha - V pásmu infekce, kde se minulý týden potvrdil případ afrického moru prasat, budou myslivci vyhledávat uhynulé kusy. Zjistit, kam se nákaza rozšířila, potrvá 14 dní až měsíc. Novinářům to po jednání Ústřední nákazové komise řekli zástupci ministerstva zemědělství a Státní veterinární správy (SVS). Nákaza se minulý týden potvrdila u divočáka na Liberecku. Od pátku platí pro více než 200 kilometrů čtverečních ve Frýdlantském výběžku pásmo infekce, kde je zakázán lov divokých prasat, krmení zvířat a je omezen pohyb lidí v přírodě.

Nákaza se potvrdila v obci Jindřichovice pod Smrkem na hranicích s Polskem. Veterináři od vyhlášení pásma infekce vyšetřili čtyři kusy zvířat, které nepocházely z vyznačeného území ve Frýdlantském výběžku. Nákaza se u žádného z nich nepotvrdila. Nyní mají na vyšetření další tři vzorky, z nichž dva jsou z pásma infekce. Ředitel SVS pro Liberecký kraj Roman Šebesta řekl, že výsledky budou v úterý nebo ve středu.

Ředitel odboru ochrany zdraví a pohody SVS zvířat Tomáš Jarosil uvedl, že africký mor prasat se v populaci divokých prasat šíří poměrně pomalu a největší zdroj nákazy jsou právě uhynulá těla zvířat. "Můžeme počítat s tím, že v populaci prasat virus koluje," řekl. Myslivce má k jejich aktivnímu vyhledávání motivovat také nálezné ve výši 3000 Kč za kus.

SVS počítá s tím, že zjistit, kam se nákaza mohla rozšířit, potrvá 14 dní až měsíc. Do té doby by se mělo ukázat, zda se pásmo vymezilo správě. Šebesta uvedl, že pátrání po uhynulých prasatech se bude věnovat zhruba 100 myslivců. Řekl také, že veterináři prošli lokalitu nálezu nakaženého prasete a lze odhadnout, kde by mohla být další zvířata z jeho stáda. Upozornil na to, že nakažená prasata mají vysokou horečku a vyhledávají zdroje vody. "Našli jsme lokalitu, která byla podmáčená a jednoznačně tam bylo vidět, že prasata tam ležela a chladila se," řekl. Veterináři podle něj předpokládají, že se nejedná o velkou skupinu prasat. Dodal, že v místě nálezu nakaženého zvířete není příliš početná populace divokých prasat proti jiným místům v Libereckém kraji.

Šebesta uvedl, že divočáka může také například srazit auto. Takové případy mohou lidé nahlásit na krizové lince 485 246 691 nebo 720 995 207. Upozornil na to, že se nákaza může šířit prakticky jakýmkoliv materiálem, například i kontaminovaným senem nebo ji mohou roznášet i lidé.

Veterinární správa už dříve uvedla, že v pásmu infekce se nenachází žádný komerční chov prasat. V oblasti jsou chovatelé domácích prasat. Chovatelé, kteří chovají prasata k nekomerčním účelům, budou muset nechat prasata do deseti dnů porazit.

Náměstek ministra zemědělství Petr Jílek apeloval na lidi, aby ve vymezené lokalitě dodržovali opatření. Zmínil, že omezení pohybu ve vytyčené zóně je důležitý krok pro minimalizaci šíření nákazy a přispěje k tomu, aby nedocházelo k plašení skupin prasat ve volné přírodě.