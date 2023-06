Myslím, že se to lidem muselo líbit, řekl po výhře 3:0 trenér fotbalistů Šilhavý

Tórshavn - Trenér Jaroslav Šilhavý se domníval, že výkon fotbalové reprezentace v zápase kvalifikace mistrovství Evropy na Faerských ostrovech musel uspokojit i fanoušky. Podle kouče hráli jeho svěřenci v Tórshavnu velmi dobře a ofenzivně a mohli vstřelit ještě více gólů, s výsledkem 3:0 byl ale spokojen. Pochválil autora dvou branek ofenzivního záložníka Václava Černého. Od bratrů Michala a Lukáše Sadílkových, kteří se v závěru sešli na trávníku, očekával za odměnu dort.

"Samozřejmě spokojenost. Tři body jsme potřebovali a získali jsme je. Myslím, že po velmi dobrém výkonu, ofenzivním, jak jsme slibovali. Nechci být neskromný, ale mohli jsme dát ještě další góly," řekl novinářům Šilhavý.

"Je škoda, že když ty šance máme, tak jsme nedali aspoň o dvě branky více. Ale výsledek 3:0 bereme a tři body jsou skvělé. Faeřané poslední dobou doma tolik branek nedostávají, už to není úplně takový trpaslík," dodal Šilhavý.

Jeho svěřenci částečně odčinili březnovou bezbrankovou remízu v Moldavsku a v součtu s úvodním domácím vítězstvím 3:1 nad Polskem vedou se sedmi body kvalifikační skupinu. "K zápasu v Moldavsku bych se už nechtěl vracet, už bych to sem netahal. Vyhodnotili jsme si to, už to nezměníme. Dnes jsme získali tři body po velmi dobrém ofenzivním výkonu, podle mě se to lidem muselo líbit," prohlásil Šilhavý.

Skóre v 15. minutě otevřel Ladislav Krejčí mladší a poté dvakrát skóroval Černý, který v Moldavsku zůstal na lavičce. "Vašek ukázal dovednost a kopací techniku, kterou má. Klička dovnitř a levá noha. Důležité dva góly," podotkl Šilhavý.

Nechtěl spekulovat o tom, jak by se Černému vedlo v Moldavsku. "Je to co by, kdyby. Vašek z posledních 10 zápasů nastoupil osmkrát. Má velké individuální kvality směrem dopředu. Když se pak hraje jiné utkání, kde se hodí míň, buď nehraje nebo tam naskočí v průběhu do unavené obrany. Je rozdíl, s kým se hraje," řekl Šilhavý.

V Tórshavnu nasadil ofenzivní sestavu se čtyřmi velmi útočnými hráči vepředu. "Počítali jsme, že takhle budeme hrát. Na pozici deset chodí většinou středový hráč, dnes tam byl Hložan (Hložek), který to hraje i v Leverkusenu. Snažil se, přál bych mu gól. Snad příště. Hodně ofenzivní byli i oba krajní beci," poznamenal Šilhavý.

Na závěrečné nastavení naskočil k premiérovému startu v reprezentačním "áčku" Lukáš Sadílek, který se na trávníku setkal se sourozencem Michalem. Bratrská dvojice spolu v českém národním celku hrála poprvé od roku 2011.

"Ještě nám nepoděkovali. Něco očekáváme, že bude nějaký dort," vtipkoval Šilhavý. "Nechtěli jsme být arogantní, ale nabízelo se to. Na tu 90. minutu jsme se takhle rozhodli," prohlásil český trenér.

Jeho svěřenci se během červnového srazu ještě představí v úterý v přípravném utkání v Černé Hoře, kam se mužstvo přesune v neděli. Od týmu se odpojí šestice Vladimír Coufal, Tomáš Holeš, David Jurásek, Václav Jurečka, Krejčí mladší a Jan Kuchta plus zřejmě ještě jeden další hráč. "Musíme to dát dohromady. Logicky dostanou šanci ti další, kteří nehráli," dodal Šilhavý.