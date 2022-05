Myslím, že jsme odehráli skvělý zápas, řekl autor jediné branky Blümel

Tampere (Finsko) - Útočník Matěj Blümel se postaral o jedinou branku zápasu českých hokejistů na mistrovství světa v Tampere proti Spojeným státům americkým, díky které si svěřenci finského trenéra Kariho Jalonena zajistili účast ve čtvrtfinále a postup nejhůře ze třetího místa skupiny B. O posun výš budou bojovat v úterý proti domácímu Finsku. Jednadvacetiletý Blümel si polepšil už na čtyři branky a osm bodů ze šesti utkání na turnaji. Pochvaloval si, že celý tým odehrál skvělý zápas.

Blümel v osmé minutě těžil z práce Hynka Zohorny, který vystihl na obranné modré čáry rozehrávku Lukea Hughese a vyslal pardubického rychlíka do úniku. "Hynek Zohorna to skvěle zblokoval. Myslel jsem, že pojedeme dva na nikoho, ale pak mi říkal, že měl dlouhé střídaní a viděl mě, tak mi to hodil. Dal jsem do toho všechno a jsem rád, že to tam spadlo," řekl Blümel.

Zohornovu přihrávku dostihl mezi kruhy a gólmana Jeremyho Swaymana překonal forhendovým blafákem. "Myslel jsem si, že puk půjde daleko. Ale zastavil, naštěstí tam asi bylo víc sněhu. Možná se k nám obrátilo štěstí tím, že led nebyl úplně dobrý," popisoval Blümel situaci, než převzal kotouč a zasunul ho po svém manévru po ledě vedle pravého betonu gólmana Bostonu.

Swaymana nastudovaného neměl. "Já jsem prostě něco zkusil, vůbec jsem nepřemýšlel a vyšlo to. Nevěřil jsem, že tam bude místo, ale když se objevilo, byl jsem rád," prohlásil.

Český tým předvedl proti USA systém hry, na kterém si kouč Jalonen zakládá. Podobný tomu, díky němuž slaví v posledních letech úspěchy finská reprezentace.

"Říkal nám to v průběhu kempů, že budeme hrát víceméně podobný systém jako Finové, akorát k tomu přidáme českou kreativitu. Myslím, že jsme odehráli skvělý zápas. Nikde jsme nebláznili. Myslím, že jsme to všichni mohli vidět po celý zápas. Ne snad že bychom se úplně zatáhli po tom gólu, ale nedělali jsme zbytečné chyby a ztráty, když jsme mohli, tak jsme šli do útoku," uvedl Blümel.

Na rozdíl od duelu s Rakouskem, s kterým Češi překvapivě prohráli 1:2 po samostatných nájezdech, tentokrát národní tým vedení 1:0 udržel. "Fakt jsem věřil, že to po takovém zápase zvládneme. Jasně, chodily přes brankoviště nějaké nahrávky, ale že by nám ujeli nebo něco, to se nám nestalo. Myslím, že jsme skvěle odbránili zápas. Bylo to super. Když zapátrám v paměti, nebyl tam žádný výpadek nebo nic. Vždycky jsme hráli v pěti kompaktně. Jak říká Kari: 'Když máte dobrou obranu, pak to jde'," konstatoval Blümel.

Vedle toho, že patří do špičky produktivity šampionátu, posunul se do čela statistiky plus/minus a má stejně jako finský obránce Mikko Lehtonen osm kladných bodů. "To vůbec nevím. Ale samozřejmě to potěší. Jsem za to rád," prohlásil Blümel, který v sezoně v extralize tuto bilanci sledoval. "Koukal jsem, když se tolik nedařilo dávat góly v Pardubicích a neměl jsem štěstí. Snažil jsem se, abych byl v kladných číslech," dodal.