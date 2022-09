Myslím, že bude v pořádku, řekl Satoranský k Adetokunbovi

Berlín - Hvězda basketbalistů Řecka Janis Adetokunbo bude po zranění kotníku ze čtvrtečního utkání v Milaně proti Estonsku podle lídra českého týmu Tomáše Satoranského na nedělní osmifinálové utkání v Berlíně s výběrem kouče Ronena Ginzburga připravený. Účastníci play off se potkávají při společném ubytování v Sheraton Grand Hotel Esplanade a hráč Milwaukee byl k vidění v pantoflích bez známek problémů a bez zatejpování nohy.

"Myslím, že to nebylo nic velkého a bude v pořádku. Měli spíš strach, aby to nebylo něco většího, tak ho v utkání, kdy už vedli o dost, stáhli. On ve skupině nehrál ani proti Británii, jede tu takový režim NBA, po třech zápasech odpočinek," řekl Satoranský.

Věří, že Češi mají šanci proti zatím neporaženému Řecku uspět. "Já myslím, že je to právě krása těchto turnajů, že se může stát cokoliv. Je to jako Final Four v Eurolize, kde se taky hraje na jeden zápas. My už jsme se přesvědčili mnohokrát i co se našeho týmu týče, že nemůžeme být odepisovaní před zápasem," podotkl Satoranský.

"Určitě vnímám řeckou sílu. Je to asi nejsilnější Řecko, proti kterému jsme kdy hráli. Je to jiný Janis, než byl na mistrovství světa (2019). FIBA turnaje už zná, hraje chytřeji a mají tam spoustu hráčů, kteří mají zkušenosti z těchto turnajů. Nečeká nás nic lehkého, ale je to jeden zápas a může se opravdu stát cokoliv," uvedl Satoranský.

Na bránění nejužitečnějšího hráče NBA z let 2019 a 2020 jsou podle něj i v nejlepší lize v různých týmech podobné recepty. "Bylo to dost podobné v jakémkoliv týmu v NBA, kde jsem byl," řekl Satoranský, který v NBA hrál za Washington, Chicago, New Orleans a San Antonio.

"Musí člověk vytvořit nějakou zeď z dvou tří hráčů, aby neviděl úhly. V tranzici je neuvěřitelně rychlý a atakuje koš. Většinou to končí fauly, když jde jeden na jednoho, protože je opravu těžké ho zastavit. Tady prostor ho zdvojovat nebo ztrojovat je lepší, protože hřiště není tak široké jako v NBA, ale ten člověk proti takové obraně hraje celý život a není tak špatný přihrávač, i když to není jeho první volba. Takže určitě vypomáhat, měnit obranu, ale aby vždycky viděl, že ve výpomoci je více hráčů. Když vidí jeden na jednoho, tak je to prakticky koš," dodal Satoranský.