Myšlenky Václava Havla ode dneška zní díky Poesiomatu vinohradským hřbitovem

Praha - Myšlenky Václava Havla připomíná ode dneška na vinohradském hřbitově v Praze tzv. Poesiomat. Na místě posledního odpočinku někdejšího československého a českého prezidenta přehrává 12 úryvků z Havlových projevů, her a básní. Instalaci přístroje, který má tvar roury, z níž se ozývají nahrávky, podpořil pražský magistrát a městská část Praha 10. Novinářům to dnes sdělili tvůrce Poesiomatu Ondřej Kobza a zástupci Prahy.

"Cílem tohoto Poesiomatu je to, že by to lidi mělo více přitáhnout k jeho (Havlovu) hrobu. Lidi by v jeho blízkosti mohli načerpávat inspiraci z jeho života pro jejich život," řekl Kobza.

Autor projektu označil umístění Poesiomatu na hřbitově za "mírně kontroverzní". Doplnil ale, že ten, který byl letos v červnu instalovaný na hřbitově Malvazinky v Praze 5, lidé přijali.

Primátor Prahy Zdeněk Hřib (Piráti) řekl, že instalaci Poesiomatu v prostorách hřbitovů vnímá jako ozvláštnění veřejného prostoru a skrze prezentované myšlenky lze najít ponaučení a inspiraci. Starostka Prahy 10 Renata Chmelová (Vlasta) uvedla, že je třeba Havlovým myšlenkám dávat nadále prostor.

Z Poesiomatu na hřbitově Praze 10 si mohou zájemci vyslechnout 20 nahrávek. Ve 12 z nich se představuje jako dramatik, politik a filozof Havel, v ostatních nahrávkách se představí další známé osoby, které jsou na hřbitově ve Vinohradech pochované. Prostorem tak zazní například úryvky z Havlových absurdních dramat Audience a Asanace, básně jako například Jednou v neděli odpoledne nebo politické projevy. Své Dobrodružství na rybníku posluchačům přednese spisovatel literatury pro mládež Jaroslav Foglar. Zpěvák Petr Novák z přístroje zazpívá píseň Náhrobní kámen a Jiří Grossmann skladbu Jako kotě si příst. Lidé si mohou poslechnout také závěrečnou promluvu ze soudního procesu Milady Horákové. Jednotlivé nahrávky jsou slyšet na vzdálenost zhruba dvou metrů od rodinné hrobky Havlových, doplnil Kobza.

Dosud bylo v České republice instalováno asi 20 Poesiomatů. Přístroje jsou například v Brně, Slavičíně a v Humpolci. Setkat se s nimi lze také v New Yorku, Berlíně či Manile.