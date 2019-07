Myslel jsem vážně, že se vrátím silnější, řekl po gólech Krmenčík

Plzeň - Naposledy se trefil vloni v září, kdy dvakrát skóroval proti CSKA Moskva ve skupině Ligy mistrů a zařídil remízu 2:2. Kvůli zranění kolena chyběl útočník Michael Krmenčík plzeňským fotbalistům celé jaro. Dnes se v utkání třetího ligového kola poprvé po pauze střelecky prosadil a při výhře 3:2 nad Karvinou znovu zaznamenal dvě branky. Po prvním gólu neskrýval dojetí.

"Myslel jsem na to všechno. Na svoji rodinu, jak držela při mně. Na našeho fyzioterapeuta, který se mnou tady prožil osm měsíců tvrdé dřiny. Nikomu bych nepřál to, co se mi stalo, je to opravdu nepříjemná záležitost. Ale já jsem říkal, že se vrátím silnější, a to jsem myslel vážně," řekl Krmenčík na tiskové konferenci.

Skóre otevřel už v osmé minutě, kdy po lehce tečovaném centru hlavou snadno zakončil. Po změně stran za stavu 1:1 pak po přihrávce od Radima Řezníka vrátil domácím vedení. Krmenčík myslel i na hattrick, ale na promočeném hřišti to podle něj bylo těžké.

Šestadvacetiletý útočník si poranil koleno na konci října v zápase se Slováckem a na začátku listopadu absolvoval operaci. Obával se i konce kariéry. Cítí se ale stále lépe. "Třeba se s tím někdo pere déle, někdo to má dřív, že fyzickou sílu a kondici dožene během přípravy. Já jsem prostě odmakal všechno a i na sobě cítím, že vydržím víc než 70 minut. Dneska bych mohl hrát klidně i 90 minut, ale trenér se rozhodl, že mě ke konci vystřídá. Já jsem vůbec nebyl proti, ale i v tréninku se cítím silnější a fyzicky taky dobře," pochvaloval si Krmenčík.

Přestože v prvních zápasech sezony nemohl protrhnout střeleckou smůlu, měl neustále důvěru trenéra Pavla Vrby. V prvních třech ligových kolech i v předkole Ligy mistrů proti Olympiakosu (0:0) nastoupil v základu. "Hrál velice dobře. Možná ve dvou, ve třech situacích mohl být ještě trošku razantnější. Ale Michael je koncový hráč a my mu věříme. Prostě víme, že to je střelec," řekl Vrba.

Krmenčíka pochválil i karvinský kouč František Straka. "Michael má svoje obrovské kvality, které ukázal. Neukazoval to jen dnes, ale i v minulých zápasech, když nebyl zraněný. Je to top hráč, který je těžko hlídatelný," konstatoval trenér, který Plzeň krátce vedl v roce 2006.

Krmenčík ocenil výkon Slezanů, kteří až do konce bojovali o body. "Musím pochválit Karvinou, protože opravdu hráli dobře, trenér je připravil velice dobře fyzicky. Osobně jsem si myslel, že odejdou tak v 65., 70. minutě. Ale týmy, co s nimi budou hrát další zápasy, to budou mít nesmírně těžké. Nevypustili ani jeden souboj," řekl Krmenčík.

Jeho celek vyhrál i třetí kolo ligové sezony. "Myslím, že jsme se posunuli o trošku dál. Děláme to, co po nás trenéři chtějí," uvedl střelec osmi reprezentačních branek.