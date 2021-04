Myšák podepsal v NHL tříletý nováčkovský kontrakt s Montrealem

Montreal - Český hokejový útočník Jan Myšák podepsal v NHL tříletou nováčkovskou smlouvu s Montrealem, který jej loni draftoval ve druhém kole na 48. pozici. V platnost může kontrakt vstoupit od příštího ročníku. Osmnáctiletý odchovanec Litvínova v současné době působí na farmě Canadiens v AHL v celku Laval Rocket.

"Mám z toho obrovskou radost. Je to pro mě odměna za všechnu práci, kterou jsem zatím odvedl. Beru to jako takový znamení, ukazatel, že se ubírám správným směrem. Jsem zase o krok blíž ke svému snu," řekl Myšák klubovému webu Litvínova.

Myšák uzavřel tříletou smlouvu s průměrným příjmem 850.833 tisíc dolarů. V prvních dvou sezonách by v případě působení v NHL měl příjem 750.000 dolarů a v ročníku 2023/24 ještě o 25.000 dolarů vyšší. V AHL by bral 80.000 dolarů ročně. K tomu má v každém roce kontraktu jistý podpisový bonus 92.500 dolarů.

“Pořád se ještě trochu klepu, je to úplně super. Je těžké popsat své pocity, ale je to taková menší odměna za práci, kterou jsem dělal strašně dlouho. Je to první krůček k tomu mému snu, k té NHL, takže jsem z toho nadšený," doplnil Myšák.

Při odloženém startu sezony v Severní Americe Myšák začal sezonu v extralize v dresu Litvínova a v 11 zápasech zaznamenal jednu asistenci. Na přelomu roku vedl jako kapitán českou dvacítku na mistrovství světa v Edmontonu a v pěti startech si tam připsal dva góly a jednu přihrávku. Nyní má uzavřený kontrakt pro AHL a za Laval ve 13 utkáních vstřelil dvě branky.

Minulý ročník dohrál Myšák v Hamiltonu v juniorské OHL, kam zamířil loni po domácím juniorském světovém šampionátu v Ostravě. Nasbíral ve 22 duelech 25 bodů za 15 gólů a 10 asistencí. V extralize má na kontě za tři sezony v Litvínově 74 zápasů a 26 bodů (13+13).

"Pro Honzu je to velký úspěch a ocenění jeho tvrdé práce. Je moc spokojený a je to pro něj další povzbuzení v cestě k tomu, aby se časem prosadil do NHL. Má všechno před sebou. Odehrál už 13 zápasů v AHL. Je to pro něj fantastická zkušenost, protože hrát v ní v 18 letech není snadné," řekl ČTK Michal Sivek z agentury Eurohockey Services, která Myšáka zastupuje.

"Zvládá to parádně. V Lavalu se jede ve stejném režimu jako NHL a ukázal, jaký je hráč a profík. Za normálních okolností by asi pokračoval v OHL, ale působení v AHL je pro něj další zpestření a je to už jen jeden level od NHL," uvedl Sivek k Myšákovu současnému angažmá, které stejně jako celý sportovní svět ovlivňovala koronavirová pandemie.

Jednání o kontraktu probíhala už delší dobu, ale na podpis došlo až nyní. "Byli jsme domluvení už před časem, ale čekalo se na prodloužení smlouvy mezi NHL a IIHF. K tomu došlo minulý týden. Protože byl Honza pod smlouvou v Litvínově, tak se vše dořešilo až teď," dodal Sivek.